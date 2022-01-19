男發年終前離職！他愣「啥心態」 網抖內幕反讚：領更多
歲末年終之際，許多公司為了體恤員工一整年的辛勞，會發放不少年終獎金，近日就有一名網友指出，他耳聞某間公司年終給得相當大方，卻有員工在發放年終前夕提離職，讓他相當不解心態為何，貼文曝光立即引起熱烈討論，有網友點出關鍵：「年前去新公司都有簽約金啊，不會比年終少的」、「對方可能給他簽約金大於期待年終啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 12:07:56
該名網友昨（18）日在PTT貼文，他以「為何在發年終前提離職」為題，表示有某間公司在業界算是出了名的年終大方，卻耳聞有員工在發年終前提離職，「那公司平均給5個月，就算以30K計算，少說十幾萬打水漂」，因此相當好奇該員工的心態，「錢太多可以給我花呀，著急什麼呢？有那麼不舒坦嗎⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「能力強或家裡還不錯，就沒差吧，新公司Pay可能高很多」、「可能是因為新公司太好，怕不去報到卡位對方反悔」、「說不定下個工作不報到就沒了」、「有更好的就不留戀了，想太多反而走不了」、「就不屑領爛公司的錢啊！尊嚴比錢重要」、「可能有更好的工作機會吧，趕快跳或者是待不下去吧」。
不過，也有網友透露，可能新公司有更高的「補償金」，「我之前有同事也是年前離職，新公司說會補給他，非常羨慕」、「新公司有給限時報到簽約金」、「對方可能給他簽約金大於期待年終啊」、「我今年12月底離職，但年薪翻3倍，沒領到也沒差」、「年前去新公司都有簽約金啊，不會比年終少的」、「搞不好他新公司有給他特別獎金或補償呀」。（編輯：賴禹妡）