她上節目談臥龍洞命案！現場詭異飄出「來陪我」 網嚇壞
日前南投埔里臥龍洞發生2男1女的命案，整起案件撲朔迷離，引發各界關注，為協助民眾更了解此次事件，當初協助搜救的YouTuber跑山獸「羅勃依婉」也曾上節目講述過程。不過有耳尖的網友發現，羅勃依婉在節目中敘述救援過程時，背後竟突然出現莫名氣音發出「來陪我」3個字，嚇得她馬上發文和網友分享。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 15:14:10｜2022-01-19 15:18:51
原PO在社團《靈異公社》發文指出，節目在5分40秒，羅勃依婉講述搜山過程時，背景突然冒出一句「來陪我」的氣音，一開始原PO其實並未發現，直到有人提及才好奇去聽，「沒想到聽了之後超級後悔為什麼要去聽，因為那聲音也太清楚了」直呼太詭異、太恐怖了吧！
原PO再提到，「最恐怖的是，只要第一次把影片從頭開始看完，並且要不去刻意抓時間聽的話完全聽不到，但第二次跳到時間那邊去聽卻異常的清楚且是很難被忽略，好幾個人都第一次完全沒有去聽到，第二次才聽到」。
貼文一出，網友紛紛前往觀看，並留言「很清楚，有點挑釁的聲音」、「不用刻意聽也會聽到的氣音」、「超清楚， 嚇死我了」、「有點給它可怕」、「聽到直接起雞皮疙瘩」，不過也有些網友認為「那是人在講話吧」、「收錯音吧？」、「是現場的人聽到害怕叫人陪吧？」、「應該錄影設備問題，太大驚小怪了」。（編輯：張志浩）