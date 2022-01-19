月租車位「遭鄰霸佔」！人妻半夜停嘸位 內行神解：賺了
部分民眾在承租大樓時會一起租車位，不過，近日一名人妻卻發現，自己平時承租的車位雖然很少使用，但17日晚間回到家正要停車時，卻發現遭到鄰居霸佔，且電話也打不通，讓她只能無奈到外面找車位再淋雨回家，而內行網友則提供神解法，甚至還可以「賺了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 15:41:01
根據人妻於「爆怨公社」表示，自己承租的大樓內有含車位，但平時多以機車代步，汽車則停在丈夫家給婆婆使用，因此租賃的車位大多閒置未停。但17日晚間，因工作到半夜加上下雨，老公便來開車接送她下班，不料，一回到家卻發現，停車位已經被鄰居霸佔。
讓夫妻兩人只能無奈再開出門找車位，並且淋雨回家，後續她也趕緊到警衛室詢問，得知車主是同棟3樓的住戶，但撥打留下得電話卻始終不通，讓人妻氣炸怒轟「就你自己爽爽睡就好，別人都該死！搞半天！」
該篇貼文引發網友氣憤，更有內行曝神解，建議直接以私人車位，直接向車主求償「擺一張『監視錄影中，停車以小時計，每小時五百』，下次跟他收錢』、「車位明顯處吊個牌子。私人車位，停車每小時200元」、「這是侵佔耶…嚴重」、「私人車位 求償」。
後續原PO也更新處理結果，原來停錯位置的車主是9樓住戶，對方誤以為那是自己的車位，並且表示自己已經停在那個位子很久了，經過溝通才發現，「他停車格是21號，我家停車格是18號，他停在18號，然後發現自己停錯了，還唸說這位子怎麼變18號了」。（編輯：鍾怡婷）