新北＋1！染疫護理師兒確診 侯友宜：亞東全力找感染源
國內疫情持續的延燒，其中日前確診的亞東護理師案17967，中央流行疫情指揮中心今（19）日確認該案基因定序和其他本土Omicron序列都不一樣，另該案的5歲兒子也於居隔中確診；對此，新北市長侯友宜強調，目前亞東醫院正全力找感染源。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-19 16:42:11
侯友宜表示，目前亞東醫院正全力找感染源，今日新增的個案為染疫護理師家人，陰轉陽的個案，一切都在匡列、隔離中，目前新北的疫情穩定，擴大篩檢也持續的進行中，目前篩檢出來的都是陰性，若發現有陽性的個案，將會對外說明；同時目前會擴大的匡列、採檢，盼穩定讓整個疫情能夠掌握下來。
衛生局補充，新北市板橋區今日新增1例的確診（案18081，男，5歲），為案17967亞東醫院護理師的兒子，1月16日遭匡列接觸者隔離，PCR陰性，1月18日隔離中出現發燒症狀，進行採檢，PCR陽性、CT值20，收治專責病房隔離治療；個案沒有就學，由家人照顧，與母親案17967相關接觸者、足跡相同，將持續配合母親職場的疫調，釐清感染源。
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