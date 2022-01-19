婆婆生病「月砸8萬退休金買藥」想活10年！媳嗆：太自私

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原PO也提到，自費藥每月藥費花8萬多，自己與老公無力負擔，目前是婆婆使用退休金在支撐，但也開始憂心「花完自己的保險理賠及退休金後，若婆婆還活著，怕是拖累全家大小，把錢花在妳身上是無效醫療，妳的存款花光了，換我們要把錢都花在妳身上，那我們這一代的養老金怎麼辦，妳孫子以後的教育費哪裡來？」
最後她也氣憤大罵「婆婆妳真的非常自私，為了多活幾年，卻讓子子孫孫都要為妳自私付出代價，所作所為自私到極點。知道病情沒有治癒的可能，那就應該釋懷早點離開人世」。
然而真實心聲曝光，卻出現兩極看法。不少網友大罵「活著就是希望，活著可以等新藥研發。今天如果是妳母親妳也會是同樣的想法」、「如果婆婆沒花到你的錢就沒資格罵」、「她用她自己的錢，愛怎麼花輪不到妳說嘴，妳自己不安好心才是真的吧」、「花的是自己的錢又沒花到妳的不需要這麼不爽，等花到妳的了再來」。
但也有一派人深有同感「久病無孝子，更何況只是媳婦經濟壓力下，真的什麼怨懟都有」、「如果是我，全家人因自己的病被拖累，還不如痛痛快快的離開好」、「我的長輩們都不想苟延殘喘地活，都事先簽好放棄急救，我跟我老公也都是這樣想，人活到最後只剩吃藥、忍耐和痛苦，甚至拖累照顧自己的人，真的沒意義」、「看起來理由很理性是沒錯，但人是情感動物，你只能提醒妳先生請他跟婆婆討論要有停損點的底線」。（編輯：潘毅）