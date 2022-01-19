COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

婆婆生病「月砸8萬退休金買藥」想活10年！媳嗆：太自私

▲有位婆婆生病，決定每個月砸8萬買自費藥，想要活久一點，但媳婦卻認為此舉太自私。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）
▲有位婆婆生病，決定每個月砸8萬買自費藥，想要活久一點，但媳婦卻認為此舉太自私。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 19:14:38｜2022-01-19 19:17:44

夫妻婚後針對雙方長輩的照護責任歸屬，一直是難解的議題。就有位婆婆生病，決定每個月砸8萬買自費藥，想要活久一點，但媳婦卻認為此舉太自私，詳細經過也引起網路爭辯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位媳婦在臉書《靠北婆婆2.0》上吐露心聲「醫生說婆婆的病吃自費藥只能延緩病情，自費藥健保不給付，吃止痛藥大概能活3-5年，吃自費藥大概活10-18年，妳為何不替妳兒子及孫子想一想？」

原PO也提到，自費藥每月藥費花8萬多，自己與老公無力負擔，目前是婆婆使用退休金在支撐，但也開始憂心「花完自己的保險理賠及退休金後，若婆婆還活著，怕是拖累全家大小，把錢花在妳身上是無效醫療，妳的存款花光了，換我們要把錢都花在妳身上，那我們這一代的養老金怎麼辦，妳孫子以後的教育費哪裡來？」

最後她也氣憤大罵「婆婆妳真的非常自私，為了多活幾年，卻讓子子孫孫都要為妳自私付出代價，所作所為自私到極點。知道病情沒有治癒的可能，那就應該釋懷早點離開人世」。

▲原PO擔心，婆婆治病花光退休金後，後續會影響到家庭經濟狀況。（圖／翻攝《靠北婆婆2.0》）
▲原PO擔心，婆婆治病花光退休金後，後續會影響到家庭經濟狀況。（圖／翻攝《靠北婆婆2.0》）
然而真實心聲曝光，卻出現兩極看法。不少網友大罵「活著就是希望，活著可以等新藥研發。今天如果是妳母親妳也會是同樣的想法」、「如果婆婆沒花到你的錢就沒資格罵」、「她用她自己的錢，愛怎麼花輪不到妳說嘴，妳自己不安好心才是真的吧」、「花的是自己的錢又沒花到妳的不需要這麼不爽，等花到妳的了再來」。

但也有一派人深有同感「久病無孝子，更何況只是媳婦經濟壓力下，真的什麼怨懟都有」、「如果是我，全家人因自己的病被拖累，還不如痛痛快快的離開好」、「我的長輩們都不想苟延殘喘地活，都事先簽好放棄急救，我跟我老公也都是這樣想，人活到最後只剩吃藥、忍耐和痛苦，甚至拖累照顧自己的人，真的沒意義」、「看起來理由很理性是沒錯，但人是情感動物，你只能提醒妳先生請他跟婆婆討論要有停損點的底線」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀