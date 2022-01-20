房市／大直讓一讓　2021北市國宅南港最夯

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示未來的南港相當可期，南港國宅的未來強就在於南港區中的南港經貿園區、南港生技園區、流行音樂中心等重大建設逐一落實，匯集「生技中心、軟體中心、會展中心、文創中心、站區中心」等五大中心於一身，加上既有的台鐵、高鐵、台北捷運板橋線、台北捷運環狀線、國道客運台北站的五鐵共構，東區新門戶已有雛型。
曾敬德進一步表示，南港各項公共建設正大興土木，東區新門戶的稱號已將南港區平均房價從2019年至2021年上漲28%，甚至南港當地新案開價已破百萬，反觀南港國宅近三年漲幅約14%，2021年實價登錄平均單價為 48.4萬元，以台北市平均房價來說非常親民，即便預計2022年開價低於5字頭恐怕已經買不到南港國宅，價格強仍是南港國宅能成為去年成交王的第二個原因。
交通強的部份，信義房屋忠孝玉成店專案經理林佳穎表示，以往南港國宅僅能依靠公車或自行開車至信義路或忠孝東路，捷運淡水信義線廣慈/奉天宮站將於2023年通車，從捷運站口步行至南港國宅只需14分鐘，去年許多消費者就是看到未來的交通利多而購買南港國宅。
南港國宅屋齡23年，戶數高達1714戶，位南港公園近年整修為親子共融公園，也成為吸引小家庭的誘因，目前總價介於1900萬~2300萬元，在台北市而言算是經濟實惠，吸引在信義區與南港上班民眾在此購屋，榮登2021年北市國宅交易王。