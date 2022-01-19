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傳產公司年終多「高層卻超懶」！致命原因曝：真心換絕情

▲有位待傳產6年的員工感慨，公司高層相當懶散，致命「原因」曝光也引起討論。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲有位待傳產6年的員工感慨，公司高層相當懶散，致命「原因」曝光也引起討論。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-19 21:24:32

近年傳統產業缺乏年輕新血，都會開出較好待遇找尋人才。不過就有位待傳產6年的員工感慨，公司高層相當懶散，致命「原因」曝光也引起討論。

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原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上發文提到「目前在傳產公司，年資約6年多，因為公司各種制度跟高層主管放推態度，底下的員工越來越辛苦」。

至於為何會出現這種詭異狀況，原PO坦言「公司最奇葩的就是年終是大家都一樣，其他部門主管只要用『那是你的客戶』當理由，就把事情全推給業務單位去做」，導致身為業務部門的原PO與同事相當操勞。

▲原PO坦言，公司給大家一樣的年終獎金，卻反倒讓高層主管開始擺爛。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
▲原PO坦言，公司給大家一樣的年終獎金，卻反倒讓高層主管開始擺爛。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
原PO也感慨，公司年終分別是在1月跟5月各發放，因此5月還有一筆17至20萬能領，「原本很堅定要離職，但昨天看到年終時又動搖了」。

不少網友看完後也紛紛回應「為了一口氣離職會發現外頭生活很難過」、「真心換絕情，公司想說年終給一樣大家都開心，沒想到卻讓員工在比誰更擺爛」、「公司真的很賊，年終還可以分兩次領，這樣讓人為了年終不能離開」、「外面多少行業市沒有年終的嗎？不要跟新台幣過不去」、「這年終可以啊。擺爛就好了，一起啊」。（編輯：潘毅）

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