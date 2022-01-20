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夜市牛排「真面目」曝光！男結帳後愣住　40秒片老饕瘋傳

▲夜市牛排因為評價的緣故，成為不少人逛夜市必吃的美食之一。（示意圖／翻攝photoAC）
▲夜市牛排因為評價的緣故，成為不少人逛夜市必吃的美食之一。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 07:14:58

台灣夜市文化興盛，是不少外國人來台灣安排行程都會加入必朝聖的景點，其小吃眾多，也深受台灣民眾喜愛。不過，近日就有網友在網路上爆料，自己到嘉義一處夜市觀光，沒想到卻意外發現夜市牛排店的操作真面目，讓他結帳後目擊這一切後直呼「完全不敢吃」，貼文引發熱議。

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一名網友18日在臉書社團「爆料公社」貼出影片表示「夭壽骨！點餐後看到這樣完全不敢吃了」只見影片中，一名牛排店的員工，直接用手把麵條從橘色塑膠水槽撈到鍋子裡，再從鍋子撈回桶子，但過程中都沒有戴手套，塑膠水桶看似也並不是非常乾淨，讓客人毫無食慾。

▲有網友發現牛排店的員工徒手撈麵，讓他頓時食慾全消。
▲有網友發現夜市牛排店的員工徒手撈麵，讓他頓時食慾全消。（圖/爆料公社）
貼文一出，網友紛紛回應「真的不OK，那水桶看起來真的沒很乾淨」、「我從來不吃夜市牛排，都是組合肉，衛生也感覺沒很好」、「嘔嘔嘔，真的看到會沒食慾，好歹也戴個手套吧」、「好險我從來不吃夜市牛排」；不過也有人不以為意「夜市不都是這樣才好吃嗎？不識貨欸」、「只有我覺得還好嗎...不就是在洗麵而已」、「大驚小怪，應該沒做過餐飲業吧？」

而對於牛排店員「徒手撈麵」，嘉義縣衛生局接獲通報後也回應，將會前往稽查，並請店家限期改善，若不遵守將會依食安法開罰，食品安全衛生管理法第八條一項開罰，而罰款是6萬到2億元，提醒夜市攤商做好衛生管理，避免滋生病菌，甚至影響消費者健康安全。（編輯：張嘉哲）

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