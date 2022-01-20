麥當勞點餐有秘密！「隱藏吃法」曝 內行認了：肉超大塊
麥當勞因為其獨特的薯條風味，加上時不時就推出新商品，成為台灣速食界的領頭羊，而除了菜單上一般的點法以外，還有延伸出不少省錢點法以及獨特搭配。近日，就有網友分享麥當勞勁辣雞腿堡的「隱藏吃法」，貼文引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 07:37:48
原PO在「Dcard」貼文指出「最近聽了一個Podcas節目，有一集主持人就分享勁辣雞腿堡的奇特吃法，就是點餐時說不要生菜、不要加醬，改加糖醋醬，於是昨天就秉持實驗精神來嘗試看看，如果很害怕跟店員講得話，可以使用自助點餐機，上面也有很多客製化的選項」。
「因為需要糖醋醬，所以記得要把配餐換成雞塊，或者加點雞塊也可以，接下來就是打到漢堡的瞬間，如此光禿禿的勁辣雞腿堡沒見過吧！打開後把糖醋醬淋上去就完成了，辣辣的勁辣雞腿排+上酸酸甜甜的甜辣醬，這個酸辣感覺好像初戀，只有純粹的雞肉味，不會有奇怪的美乃滋跟生菜來打擾，真的很好吃」。
貼文一出，網友紛紛回應「原來可以不加生菜！好完美的漢堡」、「真的不愛生菜，又學到了點餐技巧了！」、「這樣吃感覺超爽的」、「不敢吃美乃滋的我，目前吃到最適合我的吃法是勁辣雞腿堡不要醬，我上次這樣點菜超多，肉也好大塊，清爽的雞腿堡就誕生，以前不知道可以不要醬，醬比碎菜多我真的不行」、「我也是不加醬派的，客製化的點法真的很棒」。
事實上，麥當勞的漢堡商品一直以來都可以客製化，像是最常見的「不要醬」、「不要菜」、「不要酸黃瓜」等等，若是討厭吃醬或是生菜的民眾，下次點餐時不妨可以告知店員需求，就不用買回家還要挑掉不喜歡吃的部分，進而浪費食物囉！（編輯：張嘉哲）