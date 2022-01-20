小一作業「4電少於1」啥意思？爸看嘸想破頭 內行曝正解
寒假即將到來，許多學校都會指派作業讓學生在家也能繼續學習，不過有時候卻讓家長傷透腦筋。一名爸爸日前看見就讀國小一年級孩子的寒假作業寫著「4電少於1」，想破頭都掰不出來，只好上網求助！
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 10:00:27
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張孩子的寒假作業，表示這張是小一孩子天天都要完成的事項列表，而且要按照日期替孩子打勾確認有執行，項目包含「天天睡滿8小時」、「天天5蔬果」，但是其中有一項寫著「天天四電少於1」，讓他想破頭都掰不出來這是什麼意思？
貼文一出，網友們也哀號：「如果我是家長，我會跟老師說『你寫這樣鬼才看的懂』」、「字不要簡化到看都看不懂」、「核能發電、火力發電、風力發電、能板發電XD」、「這種作業不都是最後一天一次全部打勾就好嗎」、「簡直就是當兵時的各種小卡...」、「這文字的行距真的很失敗」。
另外也有網友提出正解：「電視、電動、電腦、電話，每天使用時間少於1小時」、「天天都要85110。一、『8』睡滿8小時。二、『5』天天5蔬果。三、『1』四電少於一：每天看電視、玩電動、打電腦、用電話的時間少於1小時。四、『1』天天運動30分。五、『0』零含糖飲料」。（編輯：陳珮瑜）