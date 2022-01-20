台南人嗨翻！2間KTV戰夜唱「超低價」 網傻眼：血流成河
近日Omicron病毒在台蔓延，導致民眾不敢隨意進出公共場所，假日即便休假也寧願待在家中認真防疫，不過近日台南有2間KTV，不懼疫情大戰夜唱優惠，超低價格的消息一出引發網友熱議，直呼「這根本已經是血流成河」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 10:33:53｜2022-01-20 10:37:01
在這次大戰中，賓士KTV南紡店先是在臉書發文宣布，1月19日至3月31日間，早上2點到7入場，「夜唱4小時每人99元」，且團唱不限人數一律999元，再加贈１小時，但需收10%服務費，且餐點另計；不料隔天，另一間享溫馨中華店KTV就推出「夜唱5小時每人88元」，團唱不限人數一律888元，需收10%服務費，且餐點另計，活動也是到3月31日為止，互相較勁意味濃厚。
2間KTV比拼消息出現後，臉書粉專「台南式」也隨即轉發比較圖，短時間就吸引許多網友留言回覆「好啊！我最愛看血流成河」、「氣氛對了」、「好難選啊」、「想衝一波台南了」、「坐等錢櫃、好樂迪推777元」、「全世界都在漲就他們不漲」。
不過也有網友認為目前疫情有擴大趨勢，應更加謹慎，並留言「現在真的不適合唱歌」、「先別搶著室內群聚」、「先pass努力防疫」、「以後還有很多唱歌的機會啦！」（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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