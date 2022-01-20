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禾餘麥酒人設全崩壞！領補助酸塔綠班　網紅抖出挨轟關鍵

▲禾餘麥酒陳姓創辦人酸「農藝女孩」是塔綠班，慘遭網友出征，連帶影響品牌官方粉專被洗版。（圖／翻攝自YT＠其中短片頻道 Together We Film：酒廠裡的農夫【台啤匠人 Brewers】影片）
▲禾餘麥酒陳姓創辦人酸「農藝女孩」是塔綠班，慘遭網友出征，連帶影響品牌官方粉專被洗版。（圖／翻攝自YT＠其中短片頻道 Together We Film：酒廠裡的農夫【台啤匠人 Brewers】影片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 11:33:29｜2022-01-20 11:35:26

禾餘麥酒創辦人陳相全昨（19）日在粉專「農藝女孩看世界」的發文中，狠酸農藝女孩「是塔綠班吧。知道了…果然綠色就是愛國的顏色」，此留言點燃各路網友砲火，紛紛留言批評陳相全。昨晚知名網紅四叉貓（劉宇席）也發文抨擊，提醒禾餘麥酒應好好「維持人設」。

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四叉貓在臉書發文指出，雖然任何人在台灣都可以表態自己的政治立場，但有些商品販售的是人設和故事，也因此「消費者若相信你設定的廣告故事而買單，那就得努力維持這個設定才能繼續賺錢」；他也舉列，2014年「無老鍋」販售的是老婆婆和冰淇淋豆腐的故事，卻被踢爆根本沒有老婆婆；2016年「三姐弟布丁」販售的是貧困，那就應該維持窮苦形象，不被發現家裡的人都穿名牌衣服；而最近「王力宏」販售的是完美形象，當初就應該不管花多少錢都要塞住李靓蕾的嘴。

建立以上觀點後，四叉貓認為「禾餘麥酒販售的是在地小農文青愛台灣等設定，再怎樣老闆都不該跳出來罵塔綠班」，所以經過這次的人設崩壞，導致消費者跑光就是很正常的事。

▲禾餘麥酒雖已在臉書致歉，但網友仍不領情。（圖／截自禾餘麥酒臉書粉專）
▲禾餘麥酒雖已在臉書致歉，但網友仍不領情。（圖／截自禾餘麥酒臉書粉專）
禾餘麥酒遭網友砲轟且網路評價被狂刷負評後，陳相全雖已透過臉書致歉，但網友仍不買單，繼續留言「為何要為自己的真心話道歉」、「原來你賣的是『紅』酒喔」、「你的言行有夠差勁...」、「人可以有立場，但不能用歧視性的字眼」、「酒自己帶回家喝好喝滿吧」。（編輯：張志浩）

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