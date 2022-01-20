Pan Piano彈琴不露了？悄換風格網抓包 神秘領域全看光
高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有突破300萬人訂閱，榮登台灣個人最高，而Pan Piano一直以來因為神秘不露臉的特色，備受海內外粉絲關注。而近日就有網友發現，Pan Piano風格悄然改變，再度掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 11:54:29
原PO在PTT貼文指出「台灣最強的YouTuber Pan Piano，似乎最近轉換風格欸......從原本只有胸部的地方會露出，現在連胯下都開始進攻了，最近好幾部片都放很多開腳的圖片，Pan Piano的轉攻是不是又是傑出的一手啊？」
只見Pan Piano的頻道，數個月前的影片首圖，多數雙腿閉合，感覺是氣質女神的形象來拍照；但近兩三個月以來，影片開始出現頻繁露出大腿、胯下邊的動作，甚至有許多穿著較為清涼的細帶內褲，遊走在Youtube影片黃標的邊緣，加上不露臉，留給觀眾無限遐想空間。
貼文一出，網友紛紛回應「小P這真的好猛喔＝＝」、「小P都知道宅宅最愛看的是什麼」、「她雖然不露臉，但真的很知道大眾口味，也會轉變穿著風格，真的不愧是最高人氣的Youtuber」、「四季皆有不同美景欣賞...真的強」、「我綜合一下大概是春天腿、夏天胸、秋天腰、冬天該邊的組合」。（編輯：張嘉哲）