火車鐵軌撒滿「紅色碎紙」要幹嘛？行家曝功能：晚上就知
近日一名網友在板橋火車站月台時，赫然發現火車鐵軌上竟然散落數個不明的紅色物體，由於外形獨特，乍看之下像是一張張碎紙，因此他也好奇的在Dcard發文，詢問「鐵軌上為什麼要撒紅紙？」貼文一出除了網友紛紛發揮想像力猜測外，也意外釣出「鐵路行家」解釋真實用途。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 12:55:58
因為過往從未見過此景象，原PO表示，第一次看到月台鐵軌上都是紅紙，希望尋求網友解答；問題一出，很快就有專家留言解釋，表明紅色物體其實是換鋼軌會用的墊片，俗稱「菜頭」，因為軌道上有利用電壓控制的「偵測器」，列車經過時能造成短路，此時偵測器就能「偵測火車目前位置」。
但固定在鐵軌枕木上的「扣夾」也會導致短路，為了避免偵測器判斷錯誤，所以才需要「在鐵軌和扣夾中間加入紅色墊片」，而原PO圖中散落在鐵軌上的紅色墊片，應該是要為了換板橋這一段的鋼軌，所以先將墊片灑在現場，以利於晚上做工。
看完如此專業的留言，好奇的網友紛紛回應「你是火車系」、「你考鐵路應該榜首」、「你說的是中文嗎」、「直接帥一波」、「真的長知識了」、「看的我腦袋都短路了」。不過也有許多網友發揮自己的想像力，留言「火車的月經」、「新年到了沾沾喜氣」、「火車怕找不到回家的路」、「放鞭炮啊」、「原來不只我在月台等車時想過這個問題」、「鬼殺隊留下來的」。（編輯：張志浩）