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火車鐵軌撒滿「紅色碎紙」要幹嘛？行家曝功能：晚上就知

▲近日一名網友在火車站月台赫然發現鐵軌上竟然散落數個不明的紅色物體，由於外形獨特，乍看之下像是一張張碎紙。（圖/Dcard）
▲近日一名網友在火車站月台赫然發現鐵軌上竟然散落數個不明的紅色物體，由於外形獨特，乍看之下像是一張張碎紙。（圖/Dcard）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 12:55:58

近日一名網友在板橋火車站月台時，赫然發現火車鐵軌上竟然散落數個不明的紅色物體，由於外形獨特，乍看之下像是一張張碎紙，因此他也好奇的在Dcard發文，詢問「鐵軌上為什麼要撒紅紙？」貼文一出除了網友紛紛發揮想像力猜測外，也意外釣出「鐵路行家」解釋真實用途。

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因為過往從未見過此景象，原PO表示，第一次看到月台鐵軌上都是紅紙，希望尋求網友解答；問題一出，很快就有專家留言解釋，表明紅色物體其實是換鋼軌會用的墊片，俗稱「菜頭」，因為軌道上有利用電壓控制的「偵測器」，列車經過時能造成短路，此時偵測器就能「偵測火車目前位置」。

但固定在鐵軌枕木上的「扣夾」也會導致短路，為了避免偵測器判斷錯誤，所以才需要「在鐵軌和扣夾中間加入紅色墊片」，而原PO圖中散落在鐵軌上的紅色墊片，應該是要為了換板橋這一段的鋼軌，所以先將墊片灑在現場，以利於晚上做工。

▲專業網友指出，墊片是為了避免扣夾接觸鐵軌，造成偵測器故障，且其實墊片不只有紅色。（圖／截自Dcard）
▲專業網友指出，墊片是為了避免扣夾接觸鐵軌，造成偵測器故障，且其實墊片不只有紅色。（圖／截自Dcard）
看完如此專業的留言，好奇的網友紛紛回應「你是火車系」、「你考鐵路應該榜首」、「你說的是中文嗎」、「直接帥一波」、「真的長知識了」、「看的我腦袋都短路了」。不過也有許多網友發揮自己的想像力，留言「火車的月經」、「新年到了沾沾喜氣」、「火車怕找不到回家的路」、「放鞭炮啊」、「原來不只我在月台等車時想過這個問題」、「鬼殺隊留下來的」。（編輯：張志浩）

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