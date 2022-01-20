辦桌哪道菜「長輩最痛恨」？眾答案超意外：紅包給我還來

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貼文一出，網友紛紛回應「炸湯圓真的很喜歡」、「炸湯圓超讚XD長大才知道鹹酥雞店有些有賣」、「第一盤冷盤真的是我的最愛」、「小菜、冷盤類的都喜歡，還有肥肥嫩嫩的豬腳」、「炸湯圓真的很好吃」、「冷盤龍蝦永遠的神」、「涼拌拼盤！海蜇皮假鮑魚美乃滋竹筍都好吃」、「絕對是花好月圓啊，超級好吃」、「炸湯圓真的都放很後面，最後都剩下我在吃，超好吃的」。
而雖然「炸湯圓」獲得囍宴菜色高人氣，但也有不少網友提到自己的爸媽完全不愛炸湯圓這道菜「炸湯圓超好吃！但是很多長輩都覺得那不能算一道菜，我也不知道為什麼，吃過幾場婚宴只要炸湯圓算一道的都會被嫌一下」、「我媽都叫我不要去吃炸湯圓，其他好料的到時候都吃不下」、「我都狂吃炸湯圓，但我媽都叫我不要一直吃」、「我爸媽也是超討厭炸湯圓，每次炸湯圓端上來，我媽都有『紅包給我還來』的氣場」、「炸湯圓不錯，但會被長輩嫌棄是要省成本吧」。
事實上，台灣辦桌常見的「炸湯圓」通常會取名為「花好月圓」，吃湯圓代表圓滿如意，而花生粉象徵「吃甜甜生兒子」，祝福結婚的新人能早生貴子，不過由於炸湯圓在日常很常見，像是一些鹹酥雞攤就會販售，屬於平價美食，或多或少有賓客認為這不應該是一道菜，而是一種招待、甜點討個吉利的感覺比較洽當。（編輯：張嘉哲）