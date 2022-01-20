COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

辦桌哪道菜「長輩最痛恨」？眾答案超意外：紅包給我還來

▲往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。（示意圖／NOWnews資料照）
▲往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 13:15:12

往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。而近日，就有網友討論「最喜歡吃到喜宴上什麼樣的菜色」，結果沒想到年輕人最愛的炸湯圓，竟然成為長輩最討厭的菜色，引發熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「上個禮拜參加朋友的婚宴，還有之前疫情前參加喜宴，無論吃了多少場，最喜歡的一道菜仍然是炸湯圓XD，之後跟姐妹聊，發現我二姐最喜歡的是螃蟹油飯；我大姐最喜歡的則是雞湯，但我們都共同覺得生魚片很容易雷，即便吃到再好的，最多也是品質一般的生魚片，想問大家最愛喜宴哪道菜？」

貼文一出，網友紛紛回應「炸湯圓真的很喜歡」、「炸湯圓超讚XD長大才知道鹹酥雞店有些有賣」、「第一盤冷盤真的是我的最愛」、「小菜、冷盤類的都喜歡，還有肥肥嫩嫩的豬腳」、「炸湯圓真的很好吃」、「冷盤龍蝦永遠的神」、「涼拌拼盤！海蜇皮假鮑魚美乃滋竹筍都好吃」、「絕對是花好月圓啊，超級好吃」、「炸湯圓真的都放很後面，最後都剩下我在吃，超好吃的」。

▲炸湯圓被不少人提及。（示意圖／讀者提供）
▲網友公認炸湯圓是最好吃的喜宴菜色，但卻也被不少長輩吐槽。（示意圖／讀者提供）
而雖然「炸湯圓」獲得囍宴菜色高人氣，但也有不少網友提到自己的爸媽完全不愛炸湯圓這道菜「炸湯圓超好吃！但是很多長輩都覺得那不能算一道菜，我也不知道為什麼，吃過幾場婚宴只要炸湯圓算一道的都會被嫌一下」、「我媽都叫我不要去吃炸湯圓，其他好料的到時候都吃不下」、「我都狂吃炸湯圓，但我媽都叫我不要一直吃」、「我爸媽也是超討厭炸湯圓，每次炸湯圓端上來，我媽都有『紅包給我還來』的氣場」、「炸湯圓不錯，但會被長輩嫌棄是要省成本吧」。

事實上，台灣辦桌常見的「炸湯圓」通常會取名為「花好月圓」，吃湯圓代表圓滿如意，而花生粉象徵「吃甜甜生兒子」，祝福結婚的新人能早生貴子，不過由於炸湯圓在日常很常見，像是一些鹹酥雞攤就會販售，屬於平價美食，或多或少有賓客認為這不應該是一道菜，而是一種招待、甜點討個吉利的感覺比較洽當。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀