民意再度凌駕黨意？侯友宜：18歲公民權是民主價值

走自己的路！新北市長侯友宜繼4大公投後，19日再度表態支持快速的通過「18歲公民權」入憲，民進黨立委管碧玲認為，「侯友宜路線，隱然浮現」；對此，侯友宜今（20）日受訪時強調，18歲公民權這是一個世界潮流的趨勢，並沒有什麼誰的路線與否。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-20 14:29:11
侯友宜今日出席111年度「親師生協力－嚴防性剝削」兒少性剝削防制戲劇公演暨誓師大會時表示，其實18歲公民權這是一個世界潮流的趨勢，也是民主的價值，大家認同的看法，並沒有什麼誰的路線與否；這本來就是大家一致認可的普世價值，也是世界要走的方向，「所以我是舉雙手贊成18歲要擁有公民權。」
管碧玲18日在臉書PO文，朱立倫與韓流、戰鬥藍綁在一起，身為黨主席，走不出朱立倫路線，侯友宜繼公投後，再登高一呼支持「18歲公民權」入憲，侯友宜路線，隱然浮現！並強調是隱然「浮現」，並不是隱然「成形」；新北市長表態了！想選台北市長的蔣萬安呢？侯友宜能，蔣萬安不能？國民黨會有侯友宜路線、蔣萬安路線嗎？
管碧玲今日又在臉書直指，看到國民黨侯友宜市長登高一呼，希望儘速落實「18歲公民權」入憲，侯市長以國民黨政治明星的身分發聲，有如空谷足音，難能可貴！但是，他的呼籲能不能依呼四應？有沒有國民黨立委跟進？能不能影響黨中央的政策？年輕的成年人需要國民黨立法委員支持，「我們呼喚、再呼喚，請站出來吧！」