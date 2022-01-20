唐吉訶德二號店今開幕！頭香客日本人 排6小時買家鄉味
位於台北市忠孝新生光華商場商圈的唐吉訶德二號店今（20）日上午正式開幕，近百位粉絲一早就來排隊等待入場搶購，雖然人氣不如一號店這麼熱烈，但寒風下粉絲熱情依舊不減。排在第一位的是一名日本YouTuber，凌晨4時就到場排隊搶頭香，因為疫情關係已經2年沒有回到日本，所以特別趕來唐吉訶德逛逛，買點故鄉的東西回味，最想買的就是日清烏龍泡麵及薯條三兄弟。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-20 14:55:58
唐吉訶德二號店設在光華商圈，佔地有1540平方公尺，同樣也是採取24小時營業，店內的裝潢、動線、美食櫃位及品項都與一號店略有不同。昨（19）日《NOWnews今日新聞》就已經搶先替讀者整理了四大亮點。店內販售豐富的日本特色商品，從美妝專區、家居區、零食食品區、雜貨區，一直到生鮮與熟食區，另外還設有日本工藝區，引進項精緻的日式小物外，最特別的是連整套「日本設計傳統武士盔甲服」都有得買，單價31.5萬元，考驗民眾口袋深度。
二號店另一個特點就是四大美食攤位，供應現烤日式糰子MOCCHI-MOCHI、以及豆皮壽司專賣稻荷壽司玉屋、現烤和牛串專賣攤位牛串近藤，還可以替客人代煎和牛，而甜食控更是不能錯過的大福專賣店彩食健美。