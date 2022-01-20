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新鮮人順利就業！影響力基金會推「面試決戰力」線上解答

▲由影響力教育基金會、救國團共同合辦，疫情下通過線上教學助力強化同學職場競爭力。（圖／影響力教育基金會提供）
▲由影響力教育基金會、救國團共同合辦，疫情下通過線上教學助力強化同學職場競爭力。（圖／影響力教育基金會提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-20 16:38:30

受疫情影響，新鮮人就業難度大增，根據人力銀行調查顯示畢業後及順利進入職場僅有22.1%，如何在畢業前就擁有就業力？影響力教育基金會（原江華教育基金會）邀請來自各行業的專家，擔任領航講師通過實作及分享，解決學生就業問題。

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影響力教育基金會自2019年起與救國團合辦《大學職涯領航員》的系列課程，針對「個人品牌力」、「勝任力」、「面試決戰力」三大核心面向，邀請來自各行業的專家，解決學生就業問題；救國團陳建宏總幹事表示「線上學習已成為現今學習趨勢，2022《大學職涯領航員》課程提供多元的選擇，讓青年規劃職業生涯，不因疫情受限！」

課程上半場邀請哲學思考師陳怡安帶領同學開啟職涯探索的第一步「自我探索」，進而在面試履歷中精準表達自己，而下半場「生涯設計」由知名職涯規劃師陳韋丞透過多年輔導實戰經驗，以RIASEC六型性格特質幫助同學定位職涯方向；最後由企業人資主管楊致中分享「面試求職大補帖」從企業的角度告訴學員面試官們在想些什麼，並分享履歷撰寫、面試準備技巧，協助同學們順利贏得企業青睞！

▲線上模擬面試官提供求職面試技巧提點及建議。（圖／影響力教育基金會提供）
▲線上模擬面試官提供求職面試技巧提點及建議。（圖／影響力教育基金會提供）
《大學職涯領航員》此梯次的系列課程，以面試決戰力為主題，課後學員們紛紛表示，「感謝主辦單位用心安排，認識來自不同學校不同科系的同學共同學習，提早做好求職準備對未來就業有很大的幫助」、「沒有見面還是有點小可惜，期待疫情過去，下次能夠舉辦線下課程以實體方式與老師們見面」、「課程非常充實！從規劃職涯探索策略、後疫情產業趨勢、履歷自傳優化，從主題三大方向來提升自己在職場的價值。」

身兼影響力教育基金會執行長的兩岸人力資源專家黃至堯博士強調，「思考職涯是一輩子的事，面臨疫情捲土重來之際，基金會開啟全線上作業模式，為職場年輕人強化競爭力，邀來自各領域的專家導師，通過多元觀點與學員進行深度的對談，共同體驗並規畫自己的未來！」2022《大學職涯領航員》系列公益課程全部免費，期待有更多大學生和職場專家老師們共同參與，一同為年輕學子提升職場即戰力。

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