阿北用餐嫌「豆腐硬」？下秒「舉動」全場嚇壞：超反胃！
近日有網友發文痛批一名奧客阿伯，指出他在小吃店用餐時不僅嫌棄「豆腐太硬」，甚至還在老闆端上新豆腐想補償後，用筷子戳了幾下新豆腐，最後直接還給老闆果斷走人，令原PO感到反胃，貼文一出掀起兩方網友論戰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 16:40:52
原PO在社團《爆廢公社》發文指出，近日在小吃店用餐時，一進門就聽到有位阿伯問老闆：「今天的豆腐怎麼那麼硬？」此時原PO還只是開玩笑的認為「第一次聽到有人嫌硬的！難道撞豆腐自殺是真的？」當老闆忙完一個階段後，再送了一份豆腐補給阿伯，此時阿伯先將自己剛使用過的筷子拿去「測試」新豆腐的軟度，接下來竟然直接將它端回給老闆，並撂下一句：「不用補了，不然我原本的別算錢」，原PO看了相當傻眼。
「最後阿伯掏了零錢自己算好放桌上，一聲招呼也沒打，就開著他的福斯走了」，本來想吃第二碗飯的原PO食慾全消，生氣的表示，「當下不要就應該還老闆，戳了幾下再端回去，如果後面有真的有客人吃到不就很衰小？況且離開連個基本禮貌都沒有，是覺得自己拗了一塊豆腐不好意思結帳嗎」？怒批這位阿伯是「最近見過最下流的老人」。
貼文一出引發網友熱議，留言表示「他吃的飯可能還比豆腐軟」、「臉皮比豆腐硬」、「做餐飲常常遇到這種」、「白白吃人家豆腐」、「這就是為什麼他開福斯 」、「倚老賣老」；不過也有少數網友留言，認為阿伯的行為情節沒這麼嚴重，「這樣還好吧」、「他端回去，賣不賣是店家的問題」、「最後還是有付錢呀」、「這樣不必用到下流來形容」。（編輯：張志浩）