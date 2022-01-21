房市／鬼城能翻身？淡水空屋數雙北最高 專家揭關鍵數字
內政部公布最新低度使用住宅統計，雙北市之中，仍以淡水區空屋宅數居冠，空屋率16%也是各主要行政區最高。但值得觀察的是，其空屋宅數及空屋率從2019下半年就開始逐步下降，在地房仲說明，淡海新市鎮持續推案，供給量較大，但在房市大環境熱絡、房價相對親民、有重大建設等三大利多加持下，物件去化明顯，從逐年攀升的人口數也可以看出，「鬼城」印象有望逐漸翻轉。
生活消費中心/綜合報導
2022-01-21 08:00:00
內政部利用房屋稅籍資料與台電用電資料，將平均用電度數小於等於60度的住宅界定為「低度使用」，而「低度使用住宅比率」也就是一般常說的「空屋率」。根據最新統計資料，淡水區空屋宅數1.8萬宅，為雙北各區之冠，空屋率16.03%，則是各主要行政區之冠，僅次於新北較外圍的區域，如萬里區30%、三芝區25.8%、烏來區21%等；雖然如此，其實從2019下半年至今，淡水空屋宅數從2.1萬宅降至1.8萬宅，空屋率也從19%降至16%。
信義房屋淡水北新店專員鄭奕軒分析，淡水空屋宅數及空屋率相較各區來得高，主要原因在於淡海新市鎮供給量仍大，且持續推案中。
不過，根據新北市民政局統計，淡水區的人口目前已突破18萬人，5年來增加逾1.5萬人、增幅達9%；鄭奕軒也表示，淡海新市鎮的便利商店家數增加，新的國小及科大新校區正在動工，可以看出機能越來越完整，原本空屋多、給人「鬼城」的印象正逐漸被打破。
究其原因，鄭奕軒認為，淡水房價相對其他區域親民，有輕軌和淡江大橋等重大建設題材，加之過去一年來房市大環境熱絡等三大利多加持，因而使移居人口增加，物件去化的數量與速度也很明顯。其中，房價更是淡水對自住買方最具優勢的誘因，即使經過去年一波漲幅，目前新市鎮單價仍在2字頭，3房含車位總價約落在1000至1200萬，2房含車位則約800至1000萬，吸引外地剛需買方目光。