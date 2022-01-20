農曆年前運勢全公開！12生肖「注意重點」曝光：正財來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
肖鼠寶寶事業有成的關鍵在於能不能踏出舒適圈，放手一搏地去勇闖一番。機會是透過一次又一次的挑戰去抓住的，過程儘管充滿考驗，但是聰穎又靈活的肖鼠寶寶只要肯努力，一定能順利通過各種關卡，替自己迎來事業新高峰。正財運跟事業是連動的，事業上表現越突出，正財收穫就越豐沛，尤其是對身為事業主的肖鼠寶寶來說，所有的努力都能回報到自己身上，所以如有擴大事業投資的打算還猶豫什麼呢？
生肖牛
近期點子多，提出的方案一一被採用，得到上司的認可之下，當然即將而來的年終獎金及分紅自然也值得期待一番囉！事業跟財運大好的肖牛寶寶在感情運上的表現可能就顯得有些差強人意了！有另一半的肖牛寶寶，最近把心直口快發揮到極致，雖然發言無惡意，但聽話者不一定能完全解讀你的意思，誤會就這麼累積加深了起來，使得近期的爭執頻率增加，隨時一觸即發，不想年前變孤單的話，該是你思考下換個溝通方式的時候了！
生肖虎
貴人來相助，讓肖虎寶寶在大寒天裡心裡暖暖的。事業上表現的機會很多，許多機會是來自於新挑戰，其中不乏跨領域的機會，替肖虎寶寶的新年裡帶來了許多新啟程的機會，選擇任何機會都是好的，只要能夠熱情洋溢的堅持下去，加上貴人扶持之下，肖虎寶寶的前程似錦。不過，自身還是要多注意下細節，萬不可大意，因為扯後腿的不是別人，可能是你自己的粗心導致。
生肖兔
近期猶如破繭而出，工作上迎來新佈局，有升遷的機會外，工作內容也有機會被調整成你希望的狀況，壓力得以釋放，使得肖兔寶寶更願意付出表現去爭取一番，變得更好的肖兔寶寶讓周遭耳目一新。在工作壓力釋放之後，肖兔寶寶的感情運勢也迎來轉機，單身的肖兔寶寶終於有心力去注意周遭，不過有些人可能之前吃了你的閉門羹過，所以要花些心力經營。而有伴侶的不妨利用休假安排小旅行，或是平日請個假，給另一半來個浪漫驚喜一下，感情自然回溫。
生肖龍
整體運勢棒棒的！肖龍寶寶不論是在工作、感情或是財運方面，都將小有收穫。工作方面，雖然常常出現危機，不過最後總是能靠著你的人脈替你翻轉，不得不讚歎肖龍寶寶的好交際手腕！感情方面，單身肖龍寶寶可能會遇上與你十分契合，有命中註定感的他/她，所以不妨多參加各種社交活動，才能在對的時候遇上對的人。有伴侶的肖龍寶寶則是需要與另一半一同開發共同興趣，這樣感情才能保鮮不風化。
生肖蛇
近期肖蛇寶寶手中能掌握到較好的資源，讓你能在工作上自由發揮，因此任何案子只要交到你手上，你都能有效運用資源去達成，讓長官一再對你刮目相看。正財運在工作表現亮眼的狀況之下，自然是不會太差，獎金不會讓你失望的。不過偏財運就稍微要注意了，尤其是跟風投資，停利停損務必要拿捏好，才不會跟著賠進去，最好的判斷要由自己來做，不要倚賴他人，請做足功課，不然被當韭菜收割也怨不得人啦！
生肖馬
近期驛動的念頭又沒來由的衝擊著肖馬寶寶的腦袋瓜子，或許是現在的舞台不能夠讓肖馬寶寶盡情發揮所致。肖馬寶寶的實力一向不容小覷，舞台不夠大，另尋舞台也是很正常的，不要因人情債而綁住自己的思維。財運方面，肖馬寶寶的投資敏感度過人一等，在投資理財方面有很高的機會能實現自己的年終加給自己來喔！單身肖馬寶寶的桃花提早到大寒冬中綻放，近期請好好妝點自己，優質對象必能被你一舉俘虜。
生肖羊
肖羊寶寶重返榮耀，好運勢回來啦！工作上儘管還是有考驗，但是肖羊寶寶在經過歷練後已經能穩定心性去面對，讓長官能感到把工作託付給你是對的！待業中的肖羊寶寶也別灰心，只要你願意積極的去爭取任何面試機會，機會自然會為你停留，看啊~你理想中的工作不就正朝著你招手了嗎？感情上，不論是單身的肖羊寶寶，還是有伴侶的肖羊寶寶，都要學習化身成傾聽者的技能。增加與對方的心靈交流，對即將展開的感情之旅或是已經攜手上路的，路途都將會變得更順遂好走喔！
生肖猴
肖猴寶寶也是桃花運火熱的生肖之一，儼然早春已來到ㄧ般，春光綻放著，替肖猴寶寶的感情發展錦上添花。單身肖猴寶寶近期有機會遇上十分合拍的對象，興趣相投的你們總有聊不完的天，你們之間沒有冷場，羨煞旁人。從事創作工作的肖猴寶寶靈感大發，能提出許多令人佩服的新穎點子，這讓肖猴寶寶的工作表現更上層樓，能獲得長官青睞，低調的肖猴寶寶務必趁勢爭取名利雙收，畢竟會吵的孩子才有糖吃，何況是優秀如你？該爭取的時候，請勇於開口要你應得的。
生肖雞
肖雞寶寶也是近期事業運好，財運強，加上感情甜蜜的三好運勢生肖之一。事業上受到提拔，不論是被選為項目的負責人或是拔擢為團隊領導，其實可能會有人還不服你的領導，但肖雞寶寶專業的表現，很快就能收服眾人，克服阻礙，亮眼的表現讓長官覺得拔擢你是對的，使得你財運也因此大開，替自己爭取到不少獎金。感情方面三合加持之下，單身者會有良緣出現，有伴者也會與伴侶相處融洽，感情持續甜蜜升溫羨煞不旁人。
生肖狗
太陰星入駐的加持之下，肖狗寶寶運勢也是名列前茅的生肖之一。在職場上受到女性貴人的照拂，不論是女性客戶或是女性長官都有可能是你的貴人，請重視身邊每一位女性，因為她很可能就是會在關鍵時刻提拔你的人。而感情方面，肖狗寶寶在太陰星照拂之下，桃花姻緣能量大發，有心儀對像或是交往想結婚對象的肖狗寶寶，選在花好月圓之夜告白或是求婚的成功率將大幅提升。財運方面，太陰也有助偏財提升，不妨買張彩票試試手氣，也很適合進行房產買賣喔！
生肖豬
肖豬寶寶的冬季持續中，沒有吉星相助的日子，只能繼續自立自強了！工作上，要長點心眼，不要過於信任他人，任何交流最好有所保留，才不會被別人賣了，還傻傻幫忙數著錢！財運方面雖不缺，但是開銷可能會增加，其中有些開銷是因為物品損壞而不得發生的，好在肖豬寶寶天性樂觀，反正舊的不去新的不來，肖豬寶寶在促進社會商業繁榮上扮演著重要角色。感情運勢，還請單身肖豬寶寶有耐心地持續等待下去，對的人終有一天會出現的。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】