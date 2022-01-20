小商人嗆揪25位受害者告到底 青青道歉了：是我年輕氣盛
網路名人小商人爆料網美青青已和金主結婚，還抖出青青在做詐騙吸金的勾當，雙方隔空交火持續多天，小商人今（20）天強調自己已將25位吸金案或直播詐騙的受害者資料，交給法務部調查局，怒嗆青青「你離婚也沒用，我也會全部找人去告」。而青青晚間則於個人IG發表道歉聲明，認了自已「年輕氣盛急於一時」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 21:30:09
青青年僅21歲就已經買房買車、還擔任咖啡店的品牌執行長，近日聲名大噪，被網友稱為「人生勝利組」，不過卻被另一位網路名人「小商人」爆料，直指青青背後根本有金主，而且青青已婚還有進行詐騙的行為。
兩人隔空交火多日，小商人今天更揚言自己已經將25位吸金案或直播詐騙的受害者資料準備好了，將聯絡市警局、法務部調查局、律師等人將此事在媒體曝光，嗆聲青青「離婚也沒用，我也會全部找人去告，你不爽，歡迎你來告我」。
而青青晚間則最新發聲回應，表示「本來買房子成家立業是開心的事，但確實因為我年輕氣盛急於一時，造成『社會觀感不佳』，甚至因擔任公司行銷，以及錯誤行銷方式導致公司名譽受損！我在這對所有大眾及公司一級主管與員工，以及股東深感抱歉。本人深感歉意，因除了浪費媒體資源，也浪費社會以及司法資源！後續一切將配合及尊重台灣司法。在此也要感謝關心我的所有人！」（編輯：倪浩軒）