明天幹嘛要補班？「驚人真相」被抖出 眾臉綠：完全被騙
下週末就是農曆新年了，讓不少人相當期待，不過明（22）日週六必須先補班才可以迎來後面連續9天的假日，但有不少上班族非常疑惑，22日到底是補哪一天的班，因此上網查了之後發現為「過年初四」，讓人好奇這背後原因，討論「過年初四補班是什麼概念啊？」結果意外釣出驚人真相，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 06:50:43
有網友在PTT貼文指出「今年的年假從除夕（禮拜一）開始放，放到初四（禮拜五），然後初五開工剛好又遇到週六日，包括除夕前的週六日，所以連假總共有9天，但為什麼1月22日要補班啊，而且是補初四這天的班，往年不都是從除夕放到初四，前後週休二日不能算進年假裡吧？」、「初四為什麼沒放假要補班？什麼時候被砍掉的啊？」
貼文一出，有內行網友紛紛跳出回應「其實....過年一直以來都只有除夕+初一初二初三放假」、「每年的初四初五都剛好卡到假日什麼的，調整彈性放假，但實際上，法定的國定假日只有除夕到初三」、「法定是到初三，幾十年的法了，101年實施可彈性放假」、「紀念日及節日實施辦法規定的，一直都沒有改過」；而該正解也讓不少人傻眼直呼「原來是這樣.....根本一直被騙好幾年，都是假的」、「好扯＝＝原來春節連假一直都只有三天，以為初四初五本來就放假」。
原來，這一切僅是錯覺，因為根據《紀念日及節日實施辦法》第4條規定「國定假日除春節放假3日外，其餘均放假1日」，也就是說，國定春節的假日除了除夕放假一天以外，春節一直以來都是放假3天（初一到初三），其他多出來的初四與初五，一直以來都是利用彈性調整（擇日補班）或者補假的方式進行。
例如今年9天年假為例，初四剛好在禮拜五，而初五則在禮拜六，如果初四沒有利用1月22日補假的話，那麼正常上班族在初四這天其實應該要開始上班；而又以2021年為例，除夕到初三時間點正巧卡到一個六日，因此根據規定，國定假日若遇到六日就會自動再補兩天，也就是初四（一）、初五（二）補假，才會產生我們一直以來認為過年春節的假期應該是從除夕放到初四、初五的假象，但實際上都是透過彈性調整（擇日補班）或者補假而來。（編輯：張嘉哲）