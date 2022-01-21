台人想赴日工作！當地人狂搖頭 曝「慘況」勸退：快完了
日本一直都是台灣人相當喜愛的國家，除了到當地旅遊，也有不少人會選擇到日本工作、定居，對此就有網友透露，近日和日本客戶聊到國家現況，對方不僅一針見血的點出日本現存問題，還直言「日本快完了」，讓她相當驚訝，貼文曝光後立即引起熱議，許多網友直搖頭留言：「日本基礎建設海放我們啦，台灣連路都舖不好，能選當然選日本。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 07:12:15
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「日本客戶跟我說日本快完了」為題，表示和日本客戶討論完公事之後，兩個人在互相談論國家的現況， 原PO先是說未來想到日本工作，對方卻回「這邊真的沒有你想的這麼好，有沒有聽過一億總貧困？就連有技術的人都只能領著超級低的薪水過生活，最低薪資已經20年沒有改變了，但是公共料金、物價都還是一直漲」。
對方接著透露，生育率的問題在日本也相當嚴重，「1億人口去年82萬，厲害吧。說實在我已經不敢去想退休年齡的時候會發生什麼事了」，並坦言未來想到歐洲發展，還直言「總之別來日本，日本快完了」，讓原PO好奇問：「她那樣負能量滿滿的吐槽方式，還真讓我有點相信日本現在過得也不好，有沒有在日台灣人可以分享一下？」
貼文一出，網友紛紛留言，「白領藍領的受薪階級在哪個國家都不好」、「日本要讀空氣，超煩」、「說真的，你要說薪資跟生活品質的話，兩邊差不多耶，日本超市便宜但水電貴」、「日本是職場文化太差」、「在日商上班的我深有同感，日本人常糾結於不重要的小事，也無法隨機應變，真慘」、「日本給我的感覺只適合旅行，不適合生活」。
不過，也有不少網友認為，「唬爛文…日本大企業幾乎每年調薪」、「日本基礎建設海放我們啦，台灣連路都舖不好，能選當然選日本」、「整體的發展當然是日本大勝，畢竟曾經是第二大經濟體」、「至少日本人買得起蛋殼區，台灣連蛋殼區都超貴」、「再倒退二十年還是贏台灣」、「日本確實沒有以前好，但還是打趴台灣」。（編輯：賴禹妡）