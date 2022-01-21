鳳梨認睡4寶媽！「4大自爆金句」逆轉 粉絲讚：網紅清流
網紅鳳梨（吳泓逸）日前被指控和一位4寶媽有不倫關係，甚至流出私密床照，引發討論。20日晚間鳳梨親上火線直播，坦承自己確實和4寶媽發生關係，但是絕對沒有介入別人婚姻，強調自己「怎麼可能偷吃4寶媽」，非常氣憤。而在直播過程當中，鳳梨坦誠相對，不斷講述過往自己的黑料，逗趣的講法讓網友瘋狂朝聖，不斷擷取金句片段轉發限時動態，直呼真的是「網紅界清流」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 08:00:00
鳳梨在直播中透露，自認不是網紅也不是明星，只是個生意人，不懂到底哪裡危害到社會，表示從爆料出現後，就不斷被抨擊，助理也是電話從早到晚接不停，讓他在直播中直言「叔薯好歹要吃也是吃三寶飯、八寶粥，怎麼會說我偷吃四寶媽？」讓不少網友笑翻。
另外，鳳梨也提到自己在前年單身很長的時間，也是有「需要那個」的時候，而且「服務」了很多人；至於被爆料有入珠，鳳梨也大方承認「我不只有入，還入很多顆，入珠只是單純，那個感覺是不一樣，是不同的」。
最後，鳳梨也分享自己的交友秘訣「叔薯遇到自己心儀的對象，都不會多講什麼，會上前搭訕，問她是否願意發生關係，幾歲住哪」種種勁爆的話語也讓網友封為直播金句，不少人看完直播之後紛紛轉發表示「這個澄清完全給過，時間軸、背景都好清楚」、「八寶粥那段太好笑」、「入珠還特別解釋也很逗趣」、「網紅界最高清流，澄清的快狠準」、「交友秘訣聽叔薯的會被打吧XD」、「生理需求本來就很正常，叔薯承認的很大方給過！」
至於自己與四寶媽之間的關聯，鳳梨也解釋，女方的說法是「被前夫盜帳號」，疑似是因為夫妻間發生糾紛，前夫才憤而盜帳號爆料，女方還特地來向鳳梨道歉。鳳梨強調，確實是有發生性行為，但沒介入別人婚姻，如果真的因為有性行為就造成社會負面影響，那他道歉。（編輯：張嘉哲）