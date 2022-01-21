在台最強外國YouTuber是「他」！網抖流量密碼：心服口服
在這個YouTuber不斷崛起的時代，台灣也有許多不同國籍的YouTuber共同挖掘本土文化的美，近日就有網友認為，法國「酷」是目前台灣最強外國YouTuber，好奇他是如何做到的？貼文曝光後立即引發熱議，許多網友秒讚：「酷是真心的，從很早的影片就能看出來，不計成本的在做影片。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 08:11:43
該名網友20日在PTT貼文，他以「法國酷是如何成為台灣最強外國YouTuber」為題，表示台灣有不少外國籍YouTuber，不過2020年之後，法國「酷」成為第一品牌，訂閱數有120萬，創意度與內容豐富度卻比其他人強，還曾被總統邀請過，讓他好奇問：「法國酷成為台灣第一外國YouTuber到底是怎麼做到的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「謝謝你喜歡台灣」、「中文不錯，內容也算有誠意」、「酷真的不錯，也蠻用心的」、「環島臭豆腐很狂」、「最努力推銷台灣的外國YouTuber」、「愛台灣啊」、「之前蛙人系列真的猛」、「酷的台灣知識量比較大⋯不是一味舔台」、「影片重點和速度都很到位」、「蛙人的影片我滿佩服的」、「他介紹台灣比台灣本土YT好看」。
另外，也有網友分析關鍵，「酷光是他頻道主題跟付出，就足以打趴其他人」、「看的出來是真的喜歡台灣而不是為了財富密碼」、「一個為了拍片還下重本製作，還不接業配哪裡找」、「拍的很多影片光成本就不划算了」、「他的片至少看得出都是認真做的」、「真的有努力做大型企劃，難得」、「酷是真心的，從很早的影片就能看出來，不計成本的在做影片」、「真的有在地化，企劃也算認真吧」、「酷企劃很強且行銷台灣不遺餘力」。（編輯：賴禹妡）