迴轉壽司吃哪間內行？「全攻略」曝光 這間低調2年超神
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，而愛吃迴轉壽司的你，對於那麼多品牌是否有選擇障礙？近日，就有網友討論哪間迴轉壽司最厲害，結果貼文釣出不少老饕精闢分析，提供給想去吃迴轉壽司，但不知如何下手的你作為參考！
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 09:49:01
原PO在PTT貼文指出「今天有點想要去吃壽司，但目前只吃過爭鮮，想說試試看藏壽司或者是壽司郎，大家比較推薦哪家？」貼文一出，網友紛紛回應「爭鮮吃便宜、壽司郎吃生食海鮮、藏壽司扭蛋吃甜點」、「不吃生食的選擇藏壽司，品項比較多」、「壽司郎，除非你想抽鬼滅轉蛋就藏壽司」、「如果要吃炙燒的，一定要藏壽司，壽司郎強項是生食類」、「吃生食壽司選壽司郎，藏壽司的話吃熟食」。
也有人提到「甜點的話藏壽司最強，壽司郎次之」、「爭鮮吃便宜，味噌湯好喝」、「壽司郎生食推薦鮮蝦三貫、鮭魚，不吃生食的就吃藏壽司」、「其實每一間都品質都差不多啦，迴轉壽司就那樣，只是每間特色不同」；另外則是有人提到「平祿壽司啊，也不錯」、「台中平祿壽司也蠻推的，全台唯一一間」、「台中平祿壽司可以推，食材不錯」。
綜合網友意見，多數人認為迴轉壽司的選擇必須看自己想要的取向，熱愛生食類的民眾可以選擇「壽司郎」；不愛吃生食類且想轉蛋的人可以選擇「藏壽司」，甜點類也備受好評，至於「爭鮮」則是味噌湯公認最強，鮭魚系列壽司也不錯吃，且價格是台灣迴轉壽司最便宜；而網友提到的「平祿壽司」其實是東日本歷史最悠久的一個迴轉壽司品牌，台灣首間店於2年前插旗台中，由於佈店稀少，被譽為是「內行人才知道的迴轉壽司店」，口味不輸其他連鎖店，在Google評價也有高達4.4顆星的評價。（編輯：張嘉哲）