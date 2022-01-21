過年只會打麻將算外行！他端「1物」全場秒懂：有夠經典
每到農曆新年，家家戶戶除了一起吃團圓飯外，相互在「牌桌上」廝殺也是必備環節，不過除了現代人常玩的麻將、撲克牌外，有網友挖出老一輩過去都相當愛玩的「老鼠牌」，貼文一出果然有些年輕人直呼「看都沒看過」，但也同時喚起許多網友的回憶，紛紛留言討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 10:29:32
原PO在《爆廢公社公開版》發文表示，近日「看到老一輩的長輩在玩老鼠牌，覺得滿趣味的」，並附圖貼出一組牌面印有「十二生肖」的老鼠牌向網友分享，發問「現在應該沒有年輕人會玩這種老鼠牌了吧」？不料竟釣出許多曾熱愛過老鼠牌的玩家討論，並解釋遊戲玩法。
網友解釋，老鼠牌的玩法很簡單，莊家拿10張、其餘玩家拿9張，在莊家打1張牌後開始遊戲，並依照順位吃牌，若無人吃牌則由下家抽牌，目標是慢慢湊到5對相同的牌，此時就視同胡牌；此外，據《高雄市立美術館》資料顯示，老鼠牌其實是台灣南部鄉里民眾經常「團遊」的卡牌遊戲，適合6歲到105歲、2至10人的家庭成員或親朋好友一起共遊。
貼文一出，許多網友紛紛留言「過年回家一定要玩的」、「小時候靠它贏了我阿嬤很多紅包」、「超級運氣遊戲」、「節奏快、玩起來比麻將刺激多了」、「越來越難買到了」、「優點就是不分大小孩都能玩」、「還是經典的最有趣」。（編輯：張志浩）