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桃市累計21師生確診　鄭文燦:採檢確診個案有下降

▲鄭文燦表示，目前全市累計採檢超過5萬人，有21位師生確診，不過採檢確診個案有下降。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，目前全市累計採檢超過5萬人，有21位師生確診，不過採檢確診個案有下降。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-21 10:38:51

桃園市教育局昨晚緊急通知，因有學生家人確診，復旦高中及慈文國中今（21）日預防性停課一天，市長鄭文燦上午主持防疫會議表示，目前全市累計採檢超過5萬人，有21位師生確診，不過採檢確診個案有下降，呼籲民眾若有足跡重疊或自覺身體不適，都可到各社區採檢站採檢。

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鄭文燦指出，目前桃園市居隔人數979人、另有2120人在全台26處集中檢疫所隔離，強調居隔是防止疫情在社區擴散的公衛必要手段，感謝所有居隔民眾配合。另外全市30個學校、幼兒園及企業，因有確診事件而停課或停工，呼籲民眾做好個人防護，口罩戴好戴滿，一樣要勤洗手、量體溫、保持社交距離，進出場所要用酒精消毒。


鄭文燦提到，桃園市採檢人數已達5萬1414人，數量相當龐大，不過採檢確診個案有下降，其中有39次採檢是到學校或工廠進行，另外9處為社區採檢站，還有2處做為居家檢疫民眾專責採檢站，昨日觀音某工廠採檢550人全數陰性、另有17人居家隔離，後續會進行各種採檢。


學校方面，鄭文燦表示，今日新增復旦高中及慈文國中預防性課一天，復旦高中已完成清消，慈文國中也已經停課放寒假，目前沒有問題，不過因有學生家人確診，因此還是依照規定預防性停課。


鄭文燦說，全市累計有21位師生確診，但因有同班或跨班或補習班同學等，相關師生隔離數字比21人還多，有些會在過年前居隔期滿，有的會在過年後，請教育局持續關懷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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