桃市累計21師生確診　鄭文燦:採檢確診個案有下降

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鄭文燦指出，目前桃園市居隔人數979人、另有2120人在全台26處集中檢疫所隔離，強調居隔是防止疫情在社區擴散的公衛必要手段，感謝所有居隔民眾配合。另外全市30個學校、幼兒園及企業，因有確診事件而停課或停工，呼籲民眾做好個人防護，口罩戴好戴滿，一樣要勤洗手、量體溫、保持社交距離，進出場所要用酒精消毒。
鄭文燦提到，桃園市採檢人數已達5萬1414人，數量相當龐大，不過採檢確診個案有下降，其中有39次採檢是到學校或工廠進行，另外9處為社區採檢站，還有2處做為居家檢疫民眾專責採檢站，昨日觀音某工廠採檢550人全數陰性、另有17人居家隔離，後續會進行各種採檢。
學校方面，鄭文燦表示，今日新增復旦高中及慈文國中預防性課一天，復旦高中已完成清消，慈文國中也已經停課放寒假，目前沒有問題，不過因有學生家人確診，因此還是依照規定預防性停課。
鄭文燦說，全市累計有21位師生確診，但因有同班或跨班或補習班同學等，相關師生隔離數字比21人還多，有些會在過年前居隔期滿，有的會在過年後，請教育局持續關懷。
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