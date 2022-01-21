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寵物店「賣不出的貓狗」下場是怎樣？店員揭真相：都在這

▲台灣有不少人熱愛養寵物陪伴家人及親友，而通常又以貓狗為最大宗。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣有不少人熱愛養寵物陪伴家人及親友，而通常又以貓狗為最大宗。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 10:48:21｜2022-01-21 10:48:59

台灣有不少人熱愛養寵物陪伴家人及親友，而通常又以貓狗為最大宗，雖然社會不斷提倡以領養代替購買，但有些人仍會選擇在寵物店選擇購買幼犬、幼貓。近日，就有網友討論「寵物店沒有賣出的貓狗要怎麼辦啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「我剛剛經過寵物店，看到小狗小貓真可愛，但是也有長的不討喜的，貓狗小時候可愛賣相最好，但長期賣不出去長大的貓狗會怎麼處理？」貼文一出，網友紛紛回應「不要問你會害怕」、「很多都送繁殖場吧」、「真的主要是看老闆，有些老闆的作為很難想像」。

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▲網友熱議寵物店沒有賣出的貓狗應該怎麼處理。（圖/新北市動物保護處提供）
而也有寵物業員工跳出表示「我老闆娘自己有貓舍，她有跟我說過『沒有賣不掉的貓，只有賣不掉的價』，所以第一種就是降價賣；如果到三歲還是賣不掉就直接結紮送養或者自己留著；最後就是送給同行當種公種母，如果是個性很好很黏人的，通常都會結紮自己供起來養，我老闆娘自己就養了40幾隻賣不出去的貓」。

而貼文引發討論也被轉發到臉書社團討論，不少寵物店員工紛紛出面表示「賣不掉的繁殖場會來抓回去當種公、種母繼續生，大部份都是這樣，我以前待的寵物店是這樣處理的」、「沒有需求就沒有供應，雖然都知道牠們會被抓回繁殖場，但就是一直有買賣關係存在，才會一直這樣做」、「我之前也是做寵物店的，我只能說...沒賣掉的真的只能回繁殖場，還有像是倉鼠跟兔子都是差不多的，所以那時我在做的時候倉鼠會以一些方式讓客人帶回去養，兔子也是降價降到骨折那種....」。

而也有不少愛貓狗人士再度出面呼籲「領養代替購買」，認為如果沒有買賣關係存在，這些貓狗並不會因為無法出售，而被送回繁殖場繼續生殖，「領養代替購買」除了可以省去購買的費用，若喜歡特定品種，也是有機會可以在收容所或中途找到心愛的貓狗，更可以阻斷不肖業者利用不當繁殖的手法有利可圖！（編輯：張嘉哲）

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