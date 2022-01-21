寵物店「賣不出的貓狗」下場是怎樣？店員揭真相：都在這

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而也有寵物業員工跳出表示「我老闆娘自己有貓舍，她有跟我說過『沒有賣不掉的貓，只有賣不掉的價』，所以第一種就是降價賣；如果到三歲還是賣不掉就直接結紮送養或者自己留著；最後就是送給同行當種公種母，如果是個性很好很黏人的，通常都會結紮自己供起來養，我老闆娘自己就養了40幾隻賣不出去的貓」。
而貼文引發討論也被轉發到臉書社團討論，不少寵物店員工紛紛出面表示「賣不掉的繁殖場會來抓回去當種公、種母繼續生，大部份都是這樣，我以前待的寵物店是這樣處理的」、「沒有需求就沒有供應，雖然都知道牠們會被抓回繁殖場，但就是一直有買賣關係存在，才會一直這樣做」、「我之前也是做寵物店的，我只能說...沒賣掉的真的只能回繁殖場，還有像是倉鼠跟兔子都是差不多的，所以那時我在做的時候倉鼠會以一些方式讓客人帶回去養，兔子也是降價降到骨折那種....」。
而也有不少愛貓狗人士再度出面呼籲「領養代替購買」，認為如果沒有買賣關係存在，這些貓狗並不會因為無法出售，而被送回繁殖場繼續生殖，「領養代替購買」除了可以省去購買的費用，若喜歡特定品種，也是有機會可以在收容所或中途找到心愛的貓狗，更可以阻斷不肖業者利用不當繁殖的手法有利可圖！（編輯：張嘉哲）