逛花市驚見「檳榔渣一盆300」她秒傻眼！內行揭真實用途
在閒暇的時間逛逛花市，是不少人的休閒娛樂，不僅能看看植物放鬆心情，也能替家增設擺飾，不過近日有網友在逛花市時，意外撞見外形酷似「檳榔渣」的植物，且一株要價300元，對此他也立即拍下照片發文分享，內行網友隨即出面解答。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 11:24:45
原PO在社團《觀葉植物迷交流站》發出一張照片，只見商品架上有4株外型奇特的植栽，且被店家標示「金狗毛300元」，它見狀就發文詢問「這是植物？長見識了！」貼文一出立馬有網友解答「這是蕨類阿，不只是植物，還是一種中藥材，有外傷時可以用來止血，但較難照顧」。
事實上，圖中和「檳榔渣」撞臉的是蕨類金狗毛的根莖部位，在經過生長後才會長出最高可達3公尺高的「三回羽狀複葉」，國立自然科學博物館資料也顯示，金狗毛的金色毛絨確實有止血用途，當有身體有小傷口出現時，拔下一點毛絨按在傷口上面，很快的血就會止住，但大傷口並不適用。
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「真的超像檳榔渣」、「以前阿公時代幾乎家家必備」、「現在都只觀賞用，並不好顧」、「真的是止血聖物」、「看久了還蠻可愛的」、「我以為是金色狗身上毛的標本...」。（編輯：張志浩）