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身心科門診量冷清了兩個多月後，出現跟台股有得拚的上升行情，封城造成每個人生活的改變，被限縮的不只是生活空間，情緒空間更壓縮到令人窒息，例如：在家工作(同時顧小孩)，失去了原本休閒的時間空間；退休者本來有許多學習或活動通通暫停，關在家被恐怖的新聞轟炸；不擅長用網路社交媒體與他人互動的人特別孤單；需被照顧的年長者無日照機構可去，連長照人員都無法到家，家人照顧負擔增加；有些人失去工作、關店；有些人因這段時間生活的不便或害怕就醫，造成身體衰弱或疾病惡化；更多人平時因為工作與興趣，與家人間有個健康的距離，突然整天被關在一起，每個人都快窒息了。
在2021所經歷的雖然逐漸過去，我們在當中試著去理解這些經驗的同時，也讓我們對生活、對自己與他人的關係、生命的意義上，有許多困惑，甚至產生焦慮、悲傷、失落、孤單等情緒。2022後疫情時代，當我們重新開始生活、重新與人連結的時候，有些小提醒讓我們能照顧自己的情緒，讓新的常態過得更好。
傾聽自己的聲音 不要害怕負面情緒
無論是憂傷、焦慮、孤單或複雜的混合情緒，都是正常的，每個人都在經歷的。不要急著用忙碌把生活填滿而忽略自己的心情，照顧自己的第一步就是聽聽自己的想法與感受，「這個經驗讓我感受如何？」不用害怕所謂的「負面情緒」，這些感受不會一直都在，我們的看到與接納給情緒出口，反而能夠很快地過去。
有時候情緒也是提醒我們做一些改變，例如：或許發現過去花許多時間精力在不那麼重要的人身上，那可以重新調整重心，多留時間給自己重視的人事物；或許發現真的比較喜歡什麼樣的生活方式，那可以試著調整工作方向。情緒像紅綠燈，提醒我們要去留意、改變，如果一有情緒就把它趕緊塞到生活縫隙裡，用忙碌掩埋它，累積的能量反而會在我們不注意的時候潰堤。
分享自己的感受 同時也尊重他人的想法
當社交隔離時，我們被迫減少與朋友的交流，當重新有機會連結，不少人反而覺得焦慮或不自在，不要害怕分享自己的感受，許多人都經歷和您類似的情緒，說出來相似的感受，讓人之間可以更靠近。當然也要留意我們與他人之間心裡的距離，每個人需要的心理距離不同，感受與經驗也沒有標準，分享的同時如果發現別人經驗不同，試著理解甚至欣賞他們不同的觀點。
真實面對自己 建立良好關係
經驗無所謂好壞，無論經歷什麼事件，中間必定有我們可以學習、更認識自己或別人的地方。重新定義不是假裝、粉飾太平，把不好的說成好的，而是留意我們對事情的詮釋，即使在我們覺得災難的經驗中，也試著找到正面的意義，例如：過去受限的線上醫療，因著疫情強迫開放，改善許多人就醫的方便性；有個案很慶幸封城時終於不用花時間在無意義的社交；也有個案在家工作被迫長時間與另一半相處，才不得不面對他們根本不適合，決定和平分手。思考看看這些我們認為壓力的事件可能有什麼正面意義，或許帶來許多新的可能性。
Covid-19帶來許多生活不便與失落，讓我們有機會重新檢視自己的價值觀，以及與自己和他人關係。哈佛大學長達75年研究發現，良好的關係帶來身體的健康與心理的幸福感。後疫情時代剛好是2022新的一年開始，除了立志減肥、運動，不妨也帶著勇氣去重新認識、照顧自己，進而建立與自己和他人的良好關係。
文／袁瑋 振興醫院身心內科主治醫師
資料來源：健康醫療網 2022年後疫情時代 身心醫：台灣人須接納「新常態」
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