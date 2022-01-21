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媽衝好市多買美食「招待兒子一票朋友」！客1理由勸不要

▲有名媽媽想至好市多採買些熟食，招待一大群兒子的朋友，但眾人卻因一理由狂勸她不要。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有名媽媽想至好市多採買些熟食，招待一大群兒子的朋友，但眾人卻因一理由狂勸她不要。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 11:02:39

知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。不過，近日有位人妻想到好市多買些美食，招待兒子的眾多朋友，因而詢問有什麼熟食推薦。但問題一出，卻引來眾人狂勸「先不要！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己目前住在台中鄉下，就讀高二的兒子期末考結束後，視狀況可能會來家裡打籃球，「家很客氣請我不用張羅，但我想簡單準備一些食物，青少年很容易餓」。

但好市多美食相當多，讓她相當苦惱該怎麼下手，隨即列出心目中的名單，如熟蝦、干貝、火鍋肉片等，「感恩！感謝大家熱心幫忙年底已經很忙碌的職業婦女，工作時間無法即時回覆，還請大家見諒喔」。

▲原PO發文求助。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲原PO發文求助。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
問題一出，立馬引起眾人給予建議，「酸菜白肉鍋跟部隊鍋評價還不錯，各買一鍋，好菇道一盒，牛肉火鍋肉片買個二盒，其他就是炸雞塊，韓式熱狗這些年輕人喜歡的小吃」、「推Pizza, 辣雞翅，烤雞腿。都是現成的，不用再煮了」、「學生只要有肉就吃的嚇嚇叫了」。

不過，留言中卻引來一票網友狂勸不要，「現在疫情還沒緩解、真的不要群聚！」、「這疫情家裡還來擠那麼多人」、「疫情期間暫時不要群聚吧！有差這麼一次party嗎？」、「這個時候…是不是先考慮不要聚會？」事後原PO也更新內文，表示「會配合疫情指揮中心的指示，應該會取消」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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