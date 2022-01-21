媽衝好市多買美食「招待兒子一票朋友」！客1理由勸不要

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但好市多美食相當多，讓她相當苦惱該怎麼下手，隨即列出心目中的名單，如熟蝦、干貝、火鍋肉片等，「感恩！感謝大家熱心幫忙年底已經很忙碌的職業婦女，工作時間無法即時回覆，還請大家見諒喔」。
問題一出，立馬引起眾人給予建議，「酸菜白肉鍋跟部隊鍋評價還不錯，各買一鍋，好菇道一盒，牛肉火鍋肉片買個二盒，其他就是炸雞塊，韓式熱狗這些年輕人喜歡的小吃」、「推Pizza, 辣雞翅，烤雞腿。都是現成的，不用再煮了」、「學生只要有肉就吃的嚇嚇叫了」。
不過，留言中卻引來一票網友狂勸不要，「現在疫情還沒緩解、真的不要群聚！」、「這疫情家裡還來擠那麼多人」、「疫情期間暫時不要群聚吧！有差這麼一次party嗎？」、「這個時候…是不是先考慮不要聚會？」事後原PO也更新內文，表示「會配合疫情指揮中心的指示，應該會取消」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。