遭爆詐騙+已結婚！青青突認錯道歉 爆料內鬼竟是「她」
網美青青近日被網路名人「小商人」連續爆料，不僅指出背後有2個金主包養，還扯出不少吸金詐騙的內幕，甚至日前還爆料青青已經與其中一位金主在去年結婚，種種爆料在第一時間，青青都曬出證據反擊不認。不過卻在20日小商人回擊「已經搜集25名被害人的證據要提供給檢方」時，青青突然於晚間在IG道歉，態度大轉變，引發各界討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 11:08:42
青青20日在限時動態中道歉，表示買房本來是一件開心的事情，但確實因為「年輕氣盛、急於一時」，而造成社會觀感不佳，甚至因為擔任公司行銷，利用錯誤的行銷方式導致公司名譽受損。青青強調「我在這對所有大眾及公司一級主管與員工，以及股東深感抱歉，本人深感歉意，因除了浪費媒體資源，也浪費社會以及司法資源！」表示後續將配合司法調查。
而小商人仍然砲火猛攻，在臉書透露「證據全部都已經交給檢調了，交給司法處理，這幾天心得就是：真的不要惹PTT鄉民」，而對於小商人到底如何拿到青青的結婚證書證據，小商人則透露「結婚證書是我用車馬費跟他們親人換的，因為我要確保資料正確，找他們的家人很簡單，方法可以參閱PTT八卦板徵信社」。
「戶政資料不是警察小電腦資料庫那種或者公家機關查的，是有了他們的個人資料，再用其他公開的公家網站去輸入比對，然後查到資料吻合，所以我敢咬死保證我手上的東西都是正確的，不用陰謀論，我沒那麼厲害，單純就是輸人不輸陣，身為PTT鄉民不能被看沒有而已」。
而意外曝光內鬼爆料內幕後，讓不少網友紛紛傻眼表示「連家人都次元切割，這位女子到底在幹嘛」、「我媽問我為什麼跪著看留言」、「大概是連親人都騙了，親人忍不住了吧」、「竟然爆料的是家人嗎....這消息來源太確實了吧」、「好驚人，連家人都看不下去提供證據」。（編輯：張嘉哲）