學測想考上台清交！他迷信狂吃「2食物」 悲慘下場曝光
111學年大學學測今（21日）正式登場，眾多學生為了在為期3天的大考中得到最佳成績，除了拼命熬夜K書外，也會遵從一些迷信，如吃包子、蛋糕、粽子的「包高中」等，但近日卻有網友透露，一名學測生為追求好成績狂吃「海苔、青椒」，結果下場相當淒慘。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 12:31:16
原PO昨（20日）在PTT發文提到，朋友的弟弟最近在準備學測，但為了想考上「台清交」，竟然在大考這週買了一堆的青椒和海苔，且每餐都吃，「結果不出所料，在考試前一天烙賽，已經掛急診了」；事發後原PO以「為了上台清交，吃海苔青椒烙賽」為題發文，並詢問網友「請問該怎麼安慰這個弟弟」？
貼文一出，網友毫不留情的留言「抬一抬青椒就行了，不用吃啦」、「沒了台清交，還有海洋大學可以去，不錯了」、「XD金價北七」、「會迷信這方法，還是早日放棄吧」、「考試應該也是烙賽了...」。
事實上，有關考試的各種迷信眾說紛紜，過去就有網友在PTT詢問「以前大考有什麼迷信」引發熱議，「前一個月不能剪頭髮或指甲」、「多做善事、少造口業」、「吃素一個禮拜」、「前幾天絕對不喝奶製品 」、「老師說書看完要合起來，不然書會著涼」、「吃狀元瓜、喝包種茶」。（編輯：張志浩）