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專家揭「Omicron1後遺症」4人中就有1人有：恐致終身無法工作

專家揭「Omicron1後遺症」4人中就有1人有：恐致終身無法工作
專家揭「Omicron1後遺症」4人中就有1人有：恐致終身無法工作

每日健康-每日都做得到的健康

2022-01-21 11:30:43

新冠疫情肆虐全球肆逾2年時光，近來新變種病毒Omicron更成為新流行病毒株，在全球擴散，由於相較於其他變異株，Omicron重症及死亡率偏低，不少人主張Omicron可當作流感，甚至普通感冒看待；然而這不代表染疫後沒有後遺症的風險。就有國外專家揭露，Omicron的染疫者每4人中就會有1人患上「腦霧」（Brain Fog）的可怕後遺症，而這症狀恐會導致終身無法工作，呼籲民眾仍需積極防疫。

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英國ZOE公司成立了COVID-19研究小組，並利用公司開發的疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）整理出感染Omicron症狀除了有流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏、和喉嚨痛等五個與普通感冒相似的症狀外，發現每4人之中，就會有1人出現「腦霧」（Brain Fog）。

 

據研究指出，「腦霧」最常見的症狀包括有注意力難以集中、思維混亂、疲勞、失眠、失憶等，屬於一種認知機能障礙；且越來越多染疫的康復者表示，腦霧已經嚴重影響了他們平時的工作表現以及日常生活。

而西北大學（Northwestern University）的研究指出，81％的新冠肺炎輕症患者，都曾在康復後出現這個症狀。由於科學家們至今仍不確定什麼原因導致腦霧現象；因此有主流理論認為，當通向大腦的血管出現發炎症狀，亦或是人體對抗病毒的免疫系統無法停止反應，就會出現腦霧。

 

而日本岐阜大學腦神經內科學的下畑享良教授也針對該統計做出回應，認為腦霧狀況劇增的原因提出3種假說：第一，罹患Delta等變異株時，發燒、呼吸困難等症狀較嚴重，而Omicron則以輕症為主，因此病患能輕易察覺腦霧的症狀；第二，過去較少人知道腦霧的存在，但經媒體廣泛報導後，越來越多人意識到這個現象；第三，Omicron變異株會造成腦部障礙。

 

▲越來越多染疫的康復者表示，腦霧已經影響了他們的工作表現及日常生活。
▲越來越多染疫的康復者表示，腦霧已經影響了他們的工作表現及日常生活。

另外也有研究指出，確診過去幾種變異株的病患中，僅有10%出現頭痛症狀，然而，自從Omicron出現後，頭痛症狀卻急遽增加至68％，而其疲勞感和腦霧等症狀出現的比例也大幅增加，與過去其他變異株的特徵差異極大。因此不少專家擔憂Omicron的確會對腦部造成影響。專家也藉此提醒眾人千萬不要因為染疫症狀不明顯就掉以輕心，並呼籲民眾積極接種疫苗、並注重防疫措施。

 

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