專家揭「Omicron1後遺症」4人中就有1人有：恐致終身無法工作

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據研究指出，「腦霧」最常見的症狀包括有注意力難以集中、思維混亂、疲勞、失眠、失憶等，屬於一種認知機能障礙；且越來越多染疫的康復者表示，腦霧已經嚴重影響了他們平時的工作表現以及日常生活。
而西北大學（Northwestern University）的研究指出，81％的新冠肺炎輕症患者，都曾在康復後出現這個症狀。由於科學家們至今仍不確定什麼原因導致腦霧現象；因此有主流理論認為，當通向大腦的血管出現發炎症狀，亦或是人體對抗病毒的免疫系統無法停止反應，就會出現腦霧。
而日本岐阜大學腦神經內科學的下畑享良教授也針對該統計做出回應，認為腦霧狀況劇增的原因提出3種假說：第一，罹患Delta等變異株時，發燒、呼吸困難等症狀較嚴重，而Omicron則以輕症為主，因此病患能輕易察覺腦霧的症狀；第二，過去較少人知道腦霧的存在，但經媒體廣泛報導後，越來越多人意識到這個現象；第三，Omicron變異株會造成腦部障礙。
另外也有研究指出，確診過去幾種變異株的病患中，僅有10%出現頭痛症狀，然而，自從Omicron出現後，頭痛症狀卻急遽增加至68％，而其疲勞感和腦霧等症狀出現的比例也大幅增加，與過去其他變異株的特徵差異極大。因此不少專家擔憂Omicron的確會對腦部造成影響。專家也藉此提醒眾人千萬不要因為染疫症狀不明顯就掉以輕心，並呼籲民眾積極接種疫苗、並注重防疫措施。
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