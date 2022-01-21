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農歷新年前後「4生肖」桃花運爆棚！第一名爽遇理想型

▲塔羅牌艾菲爾老師表示，「4生肖」開年桃花運爆棚，農歷新年前後異性緣超旺，其中第一名還能遇到理想情人。（示意圖／取自unsplash）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，「4生肖」開年桃花運爆棚，農歷新年前後異性緣超旺，其中第一名還能遇到理想情人。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 11:28:18

就快農曆新年了，你最近的桃花運還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就表示，「4生肖」開年桃花運爆棚，農歷新年前後異性緣超旺，其中第一名還能遇到理想情人，快揪家人朋友一起來看看吧。

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▲塔羅牌艾菲爾老師就表示，「4生肖」開年桃花運爆棚，農歷新年前後異性緣超旺，其中第一名還能遇到理想情人。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師表示，「4生肖」開年桃花運爆棚，農歷新年前後異性緣超旺，其中第一名還能遇到理想情人。（示意圖／取自pixabay）
第四名、鼠

農歷新年前後，生肖鼠有機會揮別過去戀愛的不順心，少了煩心事讓你整個人神清氣爽、容光煥發的樣子特別的吸引人的眼光，在工作職場、朋友聚會、出外遊玩時，耀眼的模樣將會收割不少異性的心。趁著這波無法抵擋桃花好運，記得趁著農歷春節期間，多多安排出外走春，也換個與以往不同的穿著打扮，吸引你的命定良緣快快出現，這段期間可大方的與不同異性進行交流！有伴者，此時也是商談結婚事宜的好時機，也許兩人在農歷年後就能步入紅毯！

第三名、豬

農歷新年前後，生肖豬正逢桃花盛開的全盛時期，身邊會出現不少優質的正緣桃花，先前與你糾纏甚久的爛桃花會逐漸消失，遠離你的生活。單身的你，建議你在春節期間試著多發祝福短信，若有到河邊丶溪邊，可手折粉色或紅色紙船，流放水中，如此一來大有機會遇到適合你的那個人，而只要那個人出現了，接下來的愛情就會變得很順利。有伴侶的人，和另一半的感情將會越來越緊密，彼此互相珍惜，感情濃得化不開，也許在2/4立春之後就有意想不到的好消息！

第二名、猴

農歷新年前後，生肖猴命中注定的正緣即將降臨，也許是從前職場上的舊識、學生時期就要好的異性同學，你們相當有可能從朋友發展為戀人，而出差、或外地遊玩時也能喜獲浪漫邂逅，建議春節期間可以到花店走一圈，購買一束喜歡且有香味的花束，放在臥房床頭邊或化妝台邊催旺桃花。有伴者，可以帶著另一半多到戶外出遊，享受赤腳踩在草地上、沙灘上感覺，將讓你倆的關係更加融洽，兩人都離不開彼此，且更加確認彼此就是人生中的唯一！

第一名、狗

農歷新年前後，生肖狗的桃花運勢來勢洶洶、銳不可擋，這其中以他人穿針引線為你介紹的桃花最能打中你的心，因此有聚會邀約、長輩介紹的場合千萬不要抗拒，不妨敞開心房一試，可以趁著明天月圓之時，將你的期望遇到的對象條件列在紙條上並許下心願，讓月光帶給你堅定無比的信心，可以遇到理想的愛情。有伴侶的人，如果有機會收到2/4立春之後寫有你的名字的喜帖，記得收藏起來匯聚喜氣，說不定很快在農歷年後就能帶對象回家見父母，論及婚嫁。

農歷年前後

12生肖【戀愛心情】關鍵詞

鼠「散髮魅力」、牛「異性示好」

虎「溝通障礙」、兔「告別情傷」

龍「小有波折」、蛇「人緣極佳」

馬「愛情和睦」、羊「藕斷絲連」

猴「正緣降臨」、雞「平淡無波」

狗「渴望穩定」、豬「濃情蜜意」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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