小吃店燙青菜「只給2品項」！他連跑4家全是 行家揭內幕
台灣路邊隨處可見小吃攤，其中不少店面都有販賣各式小菜，老饕們除了主餐外通常還會點選小菜或湯品搭配，不僅美味飽足還很經濟實惠。不過，就有網友分享自己連跑4家小吃店，發現都僅供應地瓜葉和大陸妹兩種燙青菜，讓他不解詢問「這兩種特別好賣嗎？」而引來行家們揭開理由。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 11:53:53
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己發現一些麵店常常燙青菜的選擇只有地瓜葉或大陸妹，且7家中約有4家都是這種情況，讓他好奇詢問「有沒有八卦啊？這兩種特別好賣嗎？」
問題一出後，就引來不少網友留言討論，「這兩種都超好吃的」、「大陸妹神菜，便宜好吃營養」、「空心菜才讚」、「便宜又好吃啊！讚讚」、「大陸妹脆脆的，沾醬油好吃」、「地瓜葉好吃，大陸妹也好吃」。
其中就有行家指出原因，包括供應量穩定、成本便宜且料理方便3點，「常年有啊！可是我比較喜歡小白菜」、「供給量穩定吧！跟豆芽菜一像」、「好處啊！燙一燙+肉燥+醬油膏」、「快速，淺色的蔬菜燙個三分鐘不好吃」、「就最簡單方便的蔬菜啊」、「因為便宜，而且價格穩定，尤其地瓜葉超好種」、「成本低啊！尤其地瓜葉」。（編輯：陳雅雲）