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金融借貸狂打來！「7種來電」千萬別接　內行抖恐怖內幕

▲近幾年詐騙電話猖獗，手法也越來越多變，許多民眾受害損失許多金錢。（圖／Whoscall提供）
▲近幾年詐騙電話猖獗，手法也越來越多變，許多民眾受害損失許多金錢。（圖／Whoscall提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 11:57:29

近幾年詐騙電話猖獗，手法也越來越多變，許多民眾受害損失許多金錢，對此來電辨識軟體「Whosecall」就公布，有7種常見的台灣詐騙電話特徵及4種類型，還有最新型詐騙手法，提醒民眾千萬別上當。 

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近日「Whosecall」臉書粉專分享，台灣的詐騙電話常見特徵有7種，當中「其他帶+號」佔最大比例，其次為「省略郵遞區號」，接著按照順序分別為「異常短號碼」、「+0」、「+2」、「0886」、「886」，也透露全年變造號碼已突破50萬通，有高達67％詐騙號碼企圖偽冒台灣國碼886魚目混珠。 

▲疫情時代之下，電話行銷及詐騙更頻繁，Whoscall統計2021年「股票推銷」來電暴增10倍，「一接就掛」辨識量也成長兩成。（圖／Whoscall提供）
▲來電辨識軟體「Whosecall」就公布，有7種常見的台灣詐騙電話特徵。（圖／取自Whoscall臉書）
Whosecall指出，而最常騷擾民眾的電話類型為「金融借貸」穩居第一，接著為銀行推銷，第三為一接就掛，最後是股票投資，不過股票投資年增率卻第一，足足加了1,046％。

另外，近期台灣疫情再起，有許多詐騙假冒衛生局來電，謊稱民眾曾接觸確診者被匡列，目的是為了索取重要個資，提醒民眾勿輕信詐騙話術，第一時間應先確認對方身份、查證衛生局，接著詢問對方姓名、單位後掛斷電話，再到衛生局官方聯絡電話查證真偽，也可以反問對方「我的接觸者是誰？」若確定對方為詐騙電話，應立即向165反詐騙報案。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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