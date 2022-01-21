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他打遊戲認識周杰倫！「這題」認證鐵粉　曝天王私下模樣

▲原PO從小就很喜歡周杰倫，長大以後因遊戲「英雄聯盟」意外認識周董，最後成為網友，貼文一出，羨煞眾人。（圖／周杰倫IG）
▲原PO從小就很喜歡周杰倫，長大以後因遊戲「英雄聯盟」意外認識周董，最後成為網友，貼文一出，羨煞眾人。（圖／周杰倫IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 12:00:25

天王周杰倫出道以來，擁有許多膾炙人口的經典作品，國內外粉絲更是無數；對此，就有一名男網友表示自己從小就很喜歡周杰倫，長大以後因遊戲「英雄聯盟」意外認識周董，最後成為網友，貼文一出，羨煞眾人。

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該名男網友昨（20）日在社群平台《Dcard》上以「我與周杰倫的相遇」為題發文，表示自己身為周杰倫20年的資深歌迷，他從7歲就去西門町參加簽唱會，曾因為人太多中暑，後來每次簽唱會都會在西門町搭帳篷睡，就只為了上台給周董簽名和短暫說一句支持的話，「到長大有能力參加演唱會站在第一排與杰倫握手，到2017年在英雄聯盟上和周杰倫變成網友」。

原PO說，當年周杰倫接手了「英雄聯盟」JTeam戰隊，剛好原PO認識裡面的選手，便拜託朋友邀請他與周董一起玩遊戲，從那之後，周董每天都會找齊身邊10位朋友，包含他的助理、舞者、戰隊總監，「我們就這樣每天玩到通宵，那是一段很美好的回憶」。

▲原PO從小就很喜歡周杰倫，長大以後因遊戲「英雄聯盟」意外認識周董，最後成為網友，貼文一出，羨煞眾人。（圖／周杰倫IG）
▲原PO從小就很喜歡周杰倫，長大以後因遊戲「英雄聯盟」意外認識周董，最後成為網友，貼文一出，羨煞眾人。（圖／周杰倫IG）
原PO還透露，周董確認他是否為真「鐵粉」，竟然出考題「考我某一首MV主角的名字是誰，我回答正確後他馬上認證了」；不僅如此，原PO更稱「周董真的親民又幽默」，「沒有經歷過真的無法想像他人有多麼好，還有一次他問我住在哪區，可以免費去他的健身房運動（我心想我有辦過會員了），真的是讓我超感動」。

還有某一年，周董連續開了四場演唱會，原PO買了第一、第二場的票，「看完表演他當天又和我們打遊戲，我就說今天有去看他，很爽！但是第4場壓軸沒搶到，於是他就說那直接送我票（3張）」，讓他超級開心，至於為何他能確認是周董本人，原PO也說「因為他除了送我演唱會的票，後來還和他一起打籃球，這些回憶我一輩子都忘不了，只能說真的太幸福了」。

貼文一出，網友超羨慕，「歌王唯一清流只服周董」、「羨慕死」、「好羨慕」、「好猛……」、「太厲害了，雖然沒玩電動，但也想跟他一起打球」、「哇好幸運，感覺得出來原po很開心」、「嗚嗚好好喔」、「好羨慕，我的偶像就是周董」。（編輯：郭佩蓉）

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