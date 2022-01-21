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Pan Piano贏了流量但失去啥？「1缺點」被看穿：反成障礙

▲台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，但有網友好奇詢問「Pan Piano贏了流量但是失去了什麼？」而引起粉絲們討論。（圖／翻攝Pan Paino YouTube）
▲台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，但有網友好奇詢問「Pan Piano贏了流量但是失去了什麼？」而引起粉絲們討論。（圖／翻攝Pan Paino YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 12:24:25｜2022-01-21 12:26:04

台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，近日YouTube頻道更是突破300萬訂閱數大關，可看出其超高人氣。不過，就有網友好奇詢問「Pan piano贏了流量但是失去了什麼？」而引起粉絲們分析1點，直嘆「反而是障礙」。

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有網友於PTT八卦板上指出，現在的Pan Piano可以說是在台灣YouTube獨霸一方，不過他卻好奇「但是她失去了些什麼的？一路看下來感覺她越穿越少的感覺，有種看變身的感覺呢」。

▲鋼琴女神Pan Paino在台灣人氣相當高，就有網友好奇詢問「Pan Piano Cosplay彈琴為什麼其他女孩兒不學？」而引起粉絲點出關鍵。（圖／翻攝Pan Paino YouTube）
▲網友好奇詢問「Pan piano贏了流量但是失去了什麼？」（圖／翻攝Pan Paino YouTube）
問題曝光後，隨即引發眾人討論，「失去身上衣服的厚度？」、「她有什麼好失去的」、「沒失去什麼啊！越賺越多」、「失去輸的感覺」、「這個圈子只有其他人會失去，pan碾壓」、「得到的比失去的多，樂此不疲」、「失去時間吧？要花時間拍」。

對此，就有一名鄉民專業回文，表示若只看流量可能會覺得Pan Piano必須靠布料少的角色衝點閱率，「但是我認為實際上她失去的東西倒不是布料多寡」。他指出若沒有受到疫情影響，一直保持露臉的Ru味春捲大概已在世界各地的活動會場公開表演，「不過疫情來了，海外商演機會也少了，本來可以把流量換外幣的來源又一下子從眼前消失了」。

他解釋，從上述情況來看，認為Pan Piano的最大困境就是「她從來就不露臉」，指出Pan Piano雖然一直保持神秘感，「但是也讓她未來比較難接到公開商演的機會，她總不能每場表演都戴著面具演出，又不是每隻動漫角色都能戴面具？」

他說明，Pan Piano的高流量多虧了疫情，吸引許多人觀看，「也因為她沒法露臉，損失了一些流量換現金的機會，我想這就是她失去的地方，只是因為新冠肺炎疫情攪亂這世界的正常運行，所以大家就暫時忽視了」。

▲鋼琴女神Pan Paino日前發出新片，其角度問題引發網友討論「根本是裸體吧！」（圖/Pan Paino YT）
▲網友認為Pan Piano不露臉反而失去商演機會。（圖/Pan Paino YT）
分析文曝光後，立馬引起網友們認同直言「這篇正解，就像歌手現在模式都變成，不是靠唱片，而是靠演唱會賺錢，因此不露臉反而是障礙」、「不露臉的缺點就是現實工商展演都不能接，只能線上」；但也有人反駁「完全沒差吧？這訂閱隨便接工商都賺爛」、「這種流量，比商演還好賺....」、「不露臉好處那麼多，傻子才露」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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