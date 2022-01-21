Pan Piano贏了流量但失去啥？「1缺點」被看穿：反成障礙

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問題曝光後，隨即引發眾人討論，「失去身上衣服的厚度？」、「她有什麼好失去的」、「沒失去什麼啊！越賺越多」、「失去輸的感覺」、「這個圈子只有其他人會失去，pan碾壓」、「得到的比失去的多，樂此不疲」、「失去時間吧？要花時間拍」。
對此，就有一名鄉民專業回文，表示若只看流量可能會覺得Pan Piano必須靠布料少的角色衝點閱率，「但是我認為實際上她失去的東西倒不是布料多寡」。他指出若沒有受到疫情影響，一直保持露臉的Ru味春捲大概已在世界各地的活動會場公開表演，「不過疫情來了，海外商演機會也少了，本來可以把流量換外幣的來源又一下子從眼前消失了」。
他解釋，從上述情況來看，認為Pan Piano的最大困境就是「她從來就不露臉」，指出Pan Piano雖然一直保持神秘感，「但是也讓她未來比較難接到公開商演的機會，她總不能每場表演都戴著面具演出，又不是每隻動漫角色都能戴面具？」
他說明，Pan Piano的高流量多虧了疫情，吸引許多人觀看，「也因為她沒法露臉，損失了一些流量換現金的機會，我想這就是她失去的地方，只是因為新冠肺炎疫情攪亂這世界的正常運行，所以大家就暫時忽視了」。
分析文曝光後，立馬引起網友們認同直言「這篇正解，就像歌手現在模式都變成，不是靠唱片，而是靠演唱會賺錢，因此不露臉反而是障礙」、「不露臉的缺點就是現實工商展演都不能接，只能線上」；但也有人反駁「完全沒差吧？這訂閱隨便接工商都賺爛」、「這種流量，比商演還好賺....」、「不露臉好處那麼多，傻子才露」。（編輯：陳雅雲）
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