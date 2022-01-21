學測今登場！他怒喊「填科系」別聽老師建議：只會衝榜單
111學年大學學測於今（21）日正式登場，也讓許多人想起當年考學測、填科系的往事；對此，就有一名網友表示，自己當年讀高中要填科系時，老師狂洗腦「填四大四中」，讓他覺得「只是想讓榜單變好看」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 12:27:58
該名網友在PTT以「應該禁止高中老師給予科系建議」為題發文，表示他讀高中的時候，老師只會一直洗腦他們「填四大四中」，導致一堆人無腦填糞系，「老師又說，考上不喜歡的科系，也可以轉系雙主修，但他一進來卻發現『這超難的』」。
原PO接著說，「這讓我覺得老師是要讓榜單變得比較好看，才鼓吹學生亂填糞系」，況且有些老師對於科系跟畢業發展的理解根本錯得離譜，「有沒有相關的八卦」？
貼文一出，有網友認同原PO，「高中老師只會衝榜單，騙你選校不選系」、「很多高中老師其實跟社會很脫節」、「贊成，老師也有跟社會脫節很嚴重的」、「老師就是沒有去業界競爭過啊」。
但也有網友表示，「填科系」這種人生大事應該是要自己深思熟慮過，要為自己負責，而不是盲目聽從他人意見，「自己不做功課，只聽人家講？」、「怎麼不會自己看市場需求」、「長這麼大了還要別人來決定未來？慘不？」、「自己的問題，在那邊怪東怪西」、「自己的問題，怪誰」、「老師只是給建議，決定權在你自己，這麼容易被洗腦？」、「自己要念什麼科系應該早點考慮清楚，怎麼是老師幫你決定」。（編輯：郭佩蓉）