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男煮泡麵堅持「1習慣」才吃！老饕秒懂：忘了整碗全浪費

▲一名網友煮泡麵前堅持先做「1習慣」才會享用，而引起大批老饕認同留言。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名網友煮泡麵前堅持先做「1習慣」才會享用，而引起大批老饕認同留言。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-21 13:45:37

近年來泡麵款式越來越多樣，除了台灣本土品牌外，還有不少各國泡麵口味進駐，讓消費者選擇更加多元。不過，就有網友分享自己煮泡麵前堅持不忘「1習慣」，而引起眾多老饕認同留言「找到同類了！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己吃泡麵時一定要先將紅蘿蔔挑出來，「要完全挑乾淨，不能有一點點紅紅的，吃兩碗挑兩碗！就是不喜歡吃泡麵的紅蘿蔔！」這樣的習慣，也讓他好奇詢問「不知道有沒有跟我一樣神經病的人？」

▲網友吃泡麵前堅持先將紅蘿蔔先挑出來。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友吃泡麵前堅持先將紅蘿蔔先挑出來。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
問題曝光後，隨即引起不少人爆共鳴，直言「我也是+1 ，就是不喜歡泡麵的紅蘿蔔」、「+1，原來我不是怪人，不管啥泡麵都會挑出來」、「我不管吃哪一種泡麵，只要有紅蘿蔔都會先挑掉」、「真的會一個一個挑出來，不然整碗不想吃」、「找到同類了！一塊都不可以剩喔」。

不過，也有老饕分享不同看法，認為「我不會耶！我覺得那個口感不錯」、「我平常不吃紅蘿蔔，但一吃泡麵就開始找紅蘿蔔，可能是它有醃漬過特別香」、「我相反欸我超討厭紅蘿蔔但泡麵的我可以接受」、「我覺得紅蘿蔔很好吃欸」、「超好吃的，不要可以給我」、「泡麵的紅蘿蔔口感比較好吃吧！脆脆的」。（編輯：陳雅雲）

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