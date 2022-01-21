ATM領錢少吐鈔！男「對鏡頭重數3次」 銀行1理由不認帳
許多地方都有設立ATM，像是超商、超市、捷運站等，讓民眾不用特別跑到銀行存、領錢；不過，就有網友抱怨，他在ATM領錢發現「少一張鈔票」，當下對著鏡頭點鈔3次，也立刻打給銀行客服，豈料對方說了「一句話」，也讓他超無言，只好自認倒霉，吸收損失金額。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 13:30:18
該名網友在臉書社團《爆料公社》發文，表示他去年12月27日到ATM領錢，發現吐出來的鈔票少一張，「我在提領當下點了3次，都是對著正上方的攝影機點鈔（數卡片的方式），發現少鈔後也是透過ATM旁的電話立即做回覆」。
豈料對方當下只說「靜等報告」，而他這一等就是一個月，終於在昨（20）日收到銀行回覆，但銀行卻說「機器由廠商檢驗過後都正常，反覆看您現場點鈔的影像不是一張張摺疊起來點的，所以無法判別有少鈔，新鈔也有可能黏在一起」，讓他相當無奈「銀行處理的速度先不說有多久，我至今才知道『點鈔原來要摺疊起來數才符合銀行點鈔規範』」，而銀行也要他將這1000元自行吸收。
貼文一出，也有一名自稱是銀行行員的網友回應，「ATM領錢一定要數對再離開！本身在銀行上班，遇過太多機器扣帳未吐鈔然後怎麽抓都抓不到帳的，15年後就變成銀行的錢了….」。
此外，也有網友分享經歷，「我也有遇過，領2萬只出來2千，還好當時我後面有人排隊，銀行也在營業時間，所以請我後面那位小姐替我看住機器，直接找經理封機器，開箱查驗，才沒有損失到，大家還是要小心點喔」、「銀行會有吐鈔紀錄，請他們清點機器內剩餘鈔票張數即可。可以要求銀行進行檢視確認，我曾經也有少吐，甚至因為錯誤被吃了金融卡，但是銀行有主動幫我確認」。（編輯：郭佩蓉）