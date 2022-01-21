高雄城中城大火奪46命　黃格格遭求處極刑

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高雄地檢署表示，經檢警勾稽比對起火原因鑑定結果、歷次現場勘驗、模擬結果、現場監視器畫面及通聯記錄等各項事證，認為黃格格在110年10月13日深夜，又質疑與郭姓男友與前女友之關係，郭男見狀離開現場，隔天凌晨又不滿郭姓男友多次未接聽電話，傳訊息痛批郭男欺騙感情，現在應正在前女友身邊溫存，還嗆「要瘋就陪你瘋」，又遭郭男已讀不回。
黃格格為讓郭男難堪，作為報復，竟將燃燒凈香的灰燼倒置於室內沙發坐墊上，隨即於凌晨2點16分許騎車離開現場，而沙發灰燼悶燒產生煙霧，進而轉為火光並擴大，又因1樓原有之木質裝潢受熱迅速延燒， 1樓瞬間成為火海，火勢一發不可收拾並四處延燒，致大量濃煙高溫沿著大樓安全梯、電梯、電扶梯及管道間等向上流竄，造成住戶46人逃生不及死亡，建築物因此燒燬。
檢察官認為，郭男案發時未在現場並未參與，亦難以預見黃格格會縱火，並無注意義務之違反，自難認係黃格格之共犯或應擔負過失刑責，檢察官予以不起訴處分，而黃格格蓄意引燃火源，致發生重大火災造成46人死亡，涉犯刑法第271條第1項之殺人，第173條第1項之放火燒燬現有人所在之建築物、第175條第1項之放火燒燬他人所有物等罪嫌提起公訴。
檢方並請法院審酌黃格格僅因不滿郭姓男友疑似另結新歡，欲藉點火滋事讓男友難堪後悔，致引發重大災害，46名無辜生命死亡、41人傷，無以回復，且犯後毫無悔意，飾詞狡辯，請求處以極刑並依法宣告褫奪公權終身，以昭炯戒。