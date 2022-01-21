他尾牙吃完急搭高鐵！員工卻嚇喊：要拒載 結局乘客跪了
台灣大眾運輸發展日益完善，乘客能選擇的移動方式十分多元，包含火車、高鐵、客運等交通工具，其中高鐵就因快速的特點，成為不少人移動方式的首選。不過，有一名網友分享自家朋友某天吃完尾牙後，本想搭乘高鐵返家，卻被乘務員表態拒載！但結局曝光後，反而引起乘客們狂讚「很棒！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 14:37:35
原PO於18日在臉書社團《爆怨公社》上分享，無奈表示「爆怨一下我這個好友！星期天尾牙聚餐，知道要喝酒，不自己開車改坐高鐵！」他坦言，友人落實不酒駕雖然值得讚賞，但透露對方因喝得太醉，導致被高鐵拒載，「你也喝太多了吧～喝到高鐵拒載！一定要有人陪同才能搭乘，只好花幾百塊坐高鐵兜風了」。文中他亦曬出車票，證明自己陪同友人返家，顯示出了兩人間的真摯友情。
貼文曝光後，隨即引起不少人感動大讚，「有你當朋友真好」、「這時候真的就是要看交情了，雖然說誤交損友，但就是這樣子，才是真交情」、「這種朋友拿探照燈都找不到」、「好笑！他有你這樣的朋友真的是上輩子修的福氣」；甚至有網友讚賞原PO好友，「這種人才對，知道自已會喝爛醉而不開車，不像很多人酒國英雄，自以為開得回去，結果害人害己」、「你們都是很棒的人，難怪有彼此」。
事實上，先前高鐵也曾傳出乘客酒醉做出脫序行為，根據《三立新聞網》報導，高鐵曾表示面對旅客失控等狀況，已制定一套緊急處理的SOP，首先會由列車長安撫乘客，若情況無法控制，將通知車上保全進行壓制，同時會與鐵路警察、行控中心進行聯繫確認是否需臨時停車，另外高鐵依照「旅客運送契約」也有權利拒載旅客。（編輯：陳雅雲）