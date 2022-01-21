手機哪買最划算？網友全推好市多 這「隱藏服務」贏翻
美式賣場好市多販賣各種商品，從零嘴美食到大型家電應有盡有，就有網友近日想購入iPhone 13 Pro Max，詢問一般通訊行和好市多，這兩邊何處價格會划算一些，而網友們大部分都推薦好市多，表示好市多種種售前、售後服務就贏許多。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 16:38:22
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，說明近期打算購買iPhone 13 Pro Max，，自身擁有信用卡及好市多黑鑽卡，並且無分期考量。目前確認到好市多單價為38,979元，能使用信用卡及開發票；一般通訊行價格則較低為36,790元，但必須得用現金支付且不開發票。原PO詢問「想請教何處購買可能會比較划算！？」
從網友熱烈的回應中能得知，眾人比較推薦在好市多購買，首先可分6期零利率，90天內若遇到新品有瑕疵，只要包裝、內容物齊全也能退回，且哪天不小心忘記手機的帳號和密碼，也可以用購買證明來解鎖，網友更直言「好市多不是最便宜，但好市多卻可以給你更多的退貨服務」。
網友也以原PO的情況和自身經驗給予建議「單純就錢來看，就算扣掉回饋還是通訊行比較便宜，但為了防止買到機王好市多比較好」、「未開發票代表有風險，蘋果會很容易不認保固，這是重點，這是通訊行朋友跟我說的」、「外面一般買手機，開封之後有問題就是走維修流程，差別很大」。 （編輯：李惠婷）