尾牙遭取消！公司「一動作」逆轉遺憾 網全推爆：賺翻
近日國內疫情逐漸升溫，不少公司紛紛取消尾牙避免群聚，此決定令許多民眾感到惋惜，一名網友就因為公司取消尾牙上網發文，但值得注意的是，該網友的公司雖然取消尾牙，但承諾給每位員工8000元的補償金，眾多網友看完紛紛表示羨慕，直呼原PO待的根本是「佛心公司」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-21 16:10:45
原PO在PTT以「尾牙取消換拿8000元划算嗎？」為題發文，指出自己的公司下週要舉辦尾牙，且尾牙吃的並非高級餐廳，內容也僅有聚餐和聽老闆說話，既沒抽獎也沒其他活動；不料今天因為疫情臨時宣布取消尾牙，改給每位員工8000元，他好奇地詢問網友「這樣拿8000元算划算吧」？
此外原PO也透露，就算尾牙真有抽獎環節，獎項大概也都落在2000~5000元左右，貼文一出，眾多網友激動的留言表示「超級無敵划算」、「根本賺翻了」、「省時、不用應酬還有錢拿」、「根本佛心公司」、「取消了還沒有補償多的是」、「划算啊，不然中獎率超低」、「希望每年都比照辦理」。（編輯：張志浩）
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