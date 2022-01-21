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比特幣ATM也要符合洗錢防制　金管會：未落實最重罰千萬

▲針對國內街頭也出現比特幣ATM，金管會展開抽訪，並要求業者必須提出「法遵聲明」，若沒做到，將依洗錢防制法最重罰千萬元。 （圖／Pixabay）
▲針對國內街頭也出現比特幣ATM，金管會展開抽訪，並要求業者必須提出「法遵聲明」，若沒做到，將依洗錢防制法最重罰千萬元。 （圖／Pixabay）

記者顏真真/台北報導

2022-01-21 16:32:51

隨著虛擬貨幣投資熱，國內街頭也出現比特幣ATM，引發立委關注是否成為洗錢詐騙工具，金管會也針對24台比特幣ATM進行抽訪，各類機台和型態不一，但的確有機台涉及《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》所規定的5種態樣，因此，業者必須向提出「法遵聲明」，若沒做到，將依《洗錢防制法》最重可開罰1000萬元。

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金管會在去（2021）年5月25日擬定《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》草案，並於6月22日完成法規預告，要求5大類虛擬通貨業者，自2021年7月1日起就必須納入洗錢防制法管理。有關「虛擬通貨平台及交易業務之事業」(VASP）的5大經營型態，包括虛擬通貨於新台幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換；虛擬通貨間之交換；進行虛擬通貨之移轉；保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具；參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務。

至於這5大類業者必須符合洗錢防制的監理規定，包括應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、交易紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項。

金管會銀行局副局長童政彰指出，經過抽訪調查24台比特幣ATM中，有1台是由已表態願意遵循洗錢防制規範的業者所設置，但有些機台涉及到《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》中的5種態樣，依規定必須進行法遵聲明。

童政彰進一步說明，這些比特幣ATM經營型態不一，金管會會跟設置比特幣ATM機台的業者進一步聯繫，提出相關輔導，要求業者遵守相關辦法，如果是實質交易功能的比特幣ATM，須了解身分認證KYC能否到位，若涉及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法，業者就應該向金管會提出洗錢防制與法遵聲明。

不過，他也強調，金管會也會進行輔導，並請其限期改善，若沒做到，就會依照洗錢防制法相關規範，處以新台幣50萬元到1000萬元罰鍰。

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