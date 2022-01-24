房市／六都空屋率最低行政區　在新北蘆洲？

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第2個因素與區域的居住人口特性有關，費皓翔說，早期蘆洲有許多從南部北上移居的族群，他們北上落地深根後，下一代各自成家會就近購屋居住，方便長輩幫忙帶小孩等，居住人口有一定的黏著性，因此自住比率高。
費皓翔說明，第3個因素為蘆洲土地面積小，可開發腹地本就不大，新建案比例仍不算多，自然待售空屋也不多，一有新建案推出，多為自住需求的買方承接，不會讓房屋閒置，且蘆洲房價總價不算低，對置產客來說，並不算報酬率高的標的，而置產客少、空屋率比例就低。
第4個因素為交通便利，聯外道路多，增加北市自住購屋族進入蘆洲的誘因；費皓翔表示，蘆洲線可以轉乘紅、黃、綠、藍捷運線，僅與木柵線沒有連接，有重陽橋可往社子、士林，台北橋可往大同區，忠孝橋往台北車站，中興橋往萬華、西門，重新橋往新莊，成蘆橋往五股、淡水，永安大橋往五股，又有64、65快速道路，四通八達，也吸引外區域自住族群入住蘆洲。
費皓翔舉例，同樣2千萬預算在台北市區只可以買到舊公寓，卻有機會在蘆洲買到屋齡10年內的新古大樓，例如從士林移入的自住人口很多，因為士林區的公寓平均成交行情51萬， 但蘆洲的電梯大樓平均行情為42萬，同樣預算在士林只能住舊公寓，在蘆洲卻能住電梯大樓，更舒適舒服。